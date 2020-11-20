Burcu Esmersoy: Düzene girmek zorundayız

Spor yaptıktan sonra aracına doğru yürüyen sunucu, kendisini bekleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. 9 yıl sonra Türkiye’de düzenlenen Formula 1 İstanbul yarışlarının tanıtımında rol alan Esmersoy, “Ben yıllardır bu anı bekliyordum. Benimle ilgili yaptığınız haberler için de çok teşekkür ederim” dedi.



Yeniden gelen pandemi kısıtlamaları hakkında ise Esmersoy şöyle konuştu: “Ben market alışverişlerimi yine az az yapacağım. Bu dönemde biraz düzene girmek zorundayız. Yaz aylarında rehavete kapıldık. Tüm bunların cezasını çekmeden toparlanmak iyi gelecek.”