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Haber Giriş: 20.11.2020 - 16:01 | Son Güncelleme:

Burcu Esmersoy: Düzene girmek zorundayız

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Burcu Esmersoy: Düzene girmek zorundayız
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Burcu Esmersoy, önceki gün Emirgan’da görüntülendi.

Spor yaptıktan sonra aracına doğru yürüyen sunucu, kendisini bekleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. 9 yıl sonra Türkiye’de düzenlenen Formula 1 İstanbul yarışlarının tanıtımında rol alan Esmersoy, “Ben yıllardır bu anı bekliyordum. Benimle ilgili yaptığınız haberler için de çok teşekkür ederim” dedi.

Burcu Esmersoy: Düzene girmek zorundayız

Yeniden gelen pandemi kısıtlamaları hakkında ise Esmersoy şöyle konuştu: “Ben market alışverişlerimi yine az az yapacağım. Bu dönemde biraz düzene girmek zorundayız. Yaz aylarında rehavete kapıldık. Tüm bunların cezasını çekmeden toparlanmak iyi gelecek.”

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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