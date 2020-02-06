Burcu Esmersoy: Berk düğününe çağırsa giderim!

Özgür Masur defilesini izlemeye giden Burcu Esmersoy bu yöndeki sorulara yanıt verdi.

Burcu Esmersoy “İkisi de keyifli bir anını paylaşmış ve bende gördüm beğendim. Beğenmeden geçmek çok saçma olurdu. Takip ettiğim insanları beğenmeye özen gösteriyorum. Bence çok güzel gözüküyorlar." dedi.

DAVET EDERLERSE GİDERİM

Burcu Esmersoy muhabirlerin “Düğünlerine davet edilseniz gider misin?” sorusuna ise “Davet ederler ise giderim tabi ki, düğün olsun ben giderim. Neden gitmeyeyim?” yanıtını verdi.

SANKİ KABAK TADI VERDİ

Burcu Esmersoy'un açıklamalarından kısa bir süre sonra Berk Suyabatmaz, Instagram sayfasında "Sanki biraz kabak tadı verdi! Herkes kendi işine ve yoluna baksa diyorum!" mesajını yayınladı.



