Burcu Esmeroy: Neden böyle şeyler yazılıyor

Sunucu, 30 bin TL’lik ev kirasının 50 bin TL’ye çıkarıldığı iddiaları hakkında “Neden böyle şeyler yazıldığını bilmiyorum. Zaten yazın kontratım yenilenecek. Zam olaylarının şimdi çıkması saçma oldu” dedi.



Esmersoy, “Burcu ile Hafta Sonu” programına 15 gün ara verdiklerini açıkladı: “Sette bazı arkadaşlarda sıkıntılar oldu, o yüzden her ihtimale karşı önlem alalım dedik.”