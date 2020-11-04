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Haber Giriş: 04.11.2020 - 15:35 | Son Güncelleme:

Burcu Esmeroy: Neden böyle şeyler yazılıyor

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Burcu Esmeroy: Neden böyle şeyler yazılıyor
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Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler’de görüntülendi.

Sunucu, 30 bin TL’lik ev kirasının 50 bin TL’ye çıkarıldığı iddiaları hakkında “Neden böyle şeyler yazıldığını bilmiyorum. Zaten yazın kontratım yenilenecek. Zam olaylarının şimdi çıkması saçma oldu” dedi.

Burcu Esmeroy: Neden böyle şeyler yazılıyor

Esmersoy, “Burcu ile Hafta Sonu” programına 15 gün ara verdiklerini açıkladı: “Sette bazı arkadaşlarda sıkıntılar oldu, o yüzden her ihtimale karşı önlem alalım dedik.”

 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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