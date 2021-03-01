Burcu Çağrı kimdir? Emre Altuğ'u ifşa etmesiyle gündemde
Eski manken Burcu Çağrı, Emre Altuğ ile birlikte olduğunu iddia etmişti. Dört yıldır birlikte olduklarını öne sürdüğü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un, "Benim o kişiyle bir ilgim yok" sözlerinin ardından birlikte çekildikleri eski fotoğrafları yayınladı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Burcu Çağrı'nın hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Burcu Çağrı kimdir?
Burcu Çağrı, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümünden lisansını tamamladı ardından Atatürk Kültür Merkezinde çalıştı. 1998 yılında 'Elite Model Look' yarışmasında üçüncü olduktan sonra mankenlik kariyerine başladı.
Paramparça dizisinde birkaç bölüm rol alan Burcu Çağrı, oyunculuğa sıcak baktığını dile getirmişti.