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Haber Giriş: 05.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Burcu Biricik: Testimizi yaptırdık... Yasağı hiçe saydılar

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Burcu Biricik: Testimizi yaptırdık... Yasağı hiçe saydılar
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Pandemi kısıtlamasına rağmen arkadaşlarıyla Cihangir’deki bir mekana giden Burcu Biricik, “Testimiz negatif çıktığı için gönül rahatlığıyla buluştuk” dedi.

Burcu Biricik önceki akşam Cihangir’deydi. İki kız arkadaşıyla yürürken objektife takılan oyuncu, eşi Emre Yetkin’i soran muhabirlere “Emre yok, kız kıza çıktık” yanıtını verdi. Pandemi döneminin kendisini zorladığını söyleyen Biricik, “Yine de çok şükür her şey yolunda. Şartlara alışmaya çalışıyoruz” dedi.

Burcu Biricik: Testimizi yaptırdık... Yasağı hiçe saydılar


GÖNLÜMÜZ RAHAT
Burcu Biricik ve arkadaşları daha sonra bir mekana girdi. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle müşteri kabul etmemesi gereken mekanda bir süre oturan ekip, içeriden saat 23.00’te çıktı. Biricik, yasaklar hatırlatıldığında şöyle dedi: “Hepimiz test yaptırmıştık. Negatif olduğumuz için gönül rahatlığıyla buluştuk.” 

Burcu Biricik: Testimizi yaptırdık... Yasağı hiçe saydılar

Burcu Biricik ve arkadaşları gittikleri mekanda bir süre oturdu.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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