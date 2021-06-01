Burcu Biricik star listesinde zirvede

Türk yapımlarının dünya çapında ün kazanması ile birlikte ülkemizin oyuncularının da popülerliği artmaya başladı. Burcu Biricik IMDb Starmetre’de ilk beş bin oyuncu arasına girerek 4 bin 583’üncü sırada yer aldı.

Onu Tuba Büyüküstün 5 bin 218’inci sırada, Ayça Ayşin Turan 5 bin 405’inci sırada, Engin Altan Düzyatan 7 bin 653’üncü sırada ve Kerem Bürsin de 8 bin 268’inci sırada takip ediyor.

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Bitcoin ve Ethereum ne kadar?