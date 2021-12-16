Burcu Biricik: Ben Nalan'ı değil, Nalan beni oynuyor

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KANAL D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”da Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik, sunuculuğunu Meriç Aral ve Efe Tunçer’in yaptığı, YouTube’da yayınlanan “Teras Noir” programına konuk oldu. Güzel oyuncu, “Oynadığın roller sende kalıcı etkiler bıraktı mı?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Birçok zaman rolümüzü oynarız ve çekim bitince etkisinden çıktığımızı söyleriz. Bu benim için de önceleri böyleydi. Ancak son zamanlarda oynadığım roller, biraz daha içinde kalmam gereken roller oldu. Mesela ‘Fatma’da ön hazırlık ve tüm çekim süreci boyunca, enerjimi çok yukarılara fırlatmamaya çalıştım. O bitince Boncuk rolünde biraz daha belimi doğrultmuş, dik bir enerjide olabildim. Çünkü yelpazesi daha geniş bir roldü. Bu kadar üst üste çok fazla derinliği olan roller oynamak ister istemez yordu tabii. ‘Camdaki Kız’ da mesela çok zor bir iş ama kafayı kırmaya başlayınca eğlenmeye başlıyorsun. Şaka bir yana, şunu söyleyebilirim ki; neredeyse 13 saat o karakter olarak yaşıyorsun, onunla yatıp onunla kalkıyorsun. Ben de artık diyorum ki; galiba ben Nalan’ı oynamıyorum, Nalan beni oynuyor.”

OYUNCULUK DENGE TAHTASI ÜZERİNDE OLMAK GİBİ

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Burcu Biricik, oyunculuk mesleği hakkında şunları söyledi: “Oyunculuk ile topluma yanlış bir şey vermemek konusunda dikkatli olmak zorundasın. Çok ezik büyümüş bir kızı oynuyorum. Profesyonel olup kızı olduğu gibi göstermem mi lazım, yoksa topluma olması gerekeni mi göstermem lazım? Denge tahtası üzerinde olmak gibi bir şey benim için.”