MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBurçin Terzioğlu'ndan kürk açıklaması
GeriMagazin Burçin Terzioğlu'ndan kürk açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 05.03.2021 - 12:48 | Son Güncelleme:

Burçin Terzioğlu'ndan kürk açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burçin Terzioğlu'ndan kürk açıklaması

Bülent Ersoy’un geçtiğimiz günlerde gerçek kürküyle poz vermesi üzerine sanat dünyasından bazı ünlü isimler tepki göstermişti.

Bu isimler arasında yer alan Burçin Terzioğlu da Ersoy’a “En az 50 hayvanın katledildiğini bilip de giymeye devam ediyorsanız, ciddi bir vicdan sorununuz olduğunu söylemek mümkün” demişti. Bunun üzerine Burçin Terzioğlu’nun çekimlerde giydiği bir etek ve yeleğin gerçek kürk olduğu iddia edildi.

O KÜRK GERÇEK DEĞİL
İddiaları yalanlayan oyuncunun basın danışmanı, şöyle açıklama yaptı: “Etek yıllar önce dergi çekiminden ve söylendiği gibi deve kuşu tüyü filan değil. Diğeri ise bir dizi sahnesinden ama o da gerçek kürk değil. Her çekimde özellikle sorduğumuz, dikkat ettiğimiz bir konu bu. Burçin gerçek kürk giymez, bu konuda çok hassastır.”

Burçin Terzioğlundan kürk açıklaması

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi