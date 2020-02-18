Haber Giriş: 18.02.2020 - 07:26,
Burçin Terzioğlu sevgilisiyle tatilden döndü! 'Gizleyecek bir şey yok'
Burçin Terzioğlu, yeni sevgilisi spor eğitmeni Umut Duygu’yla dün sabah Filipinler dönüşü İstanbul Havalimanı’nda ilk kez görüntülendi.
Terzioğlu her şeyin yolunda gittiğini söyledi: “Özel hayatımla ilgili hiçbir zaman konuşmadım. Her şey gördüğünüz gibi. Ben ne kaçıyorum, ne saklanıyorum, ne de gizleniyorum. Gizleyecek bir şeyim yok. Kimseye yalan söylemiyorum. Kimseyi aldatmıyorum. Hayatımı yaşamaya çalışıyorum.”
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