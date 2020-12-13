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Haber Giriş: 13.12.2020 - 08:35 | Son Güncelleme:

Burçin Terzioğlu müjdeyi verdi! Sürpriz proje yolda...

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Burçin Terzioğlu müjdeyi verdi! Sürpriz proje yolda...
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Uzun süredir gözlerden uzak olan Burçin Terzioğlu, Etiler’de ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu önceki akşam bir şarküteri dükkânındaydı. 1 saatlik alışveriş sonrası dükkândan ayrılan Terzioğlu, “Sizinle uzun zamandır görüşemiyoruz, size kurabiye aldım” diyerek kendisini bekleyen muhabirlere kurabiye ikram etti.

Burçin Terzioğlu müjdeyi verdi Sürpriz proje yolda...

Son dönemde fırsat buldukça doğa turlarına çıktığını belirten oyuncu, “Doğada zaman geçirmek çok iyi geliyor” dedi. Pandemi sürecinde yeterince dinlendiğini de dile getiren Burçin Terzioğlu, “Bol bol dinlendim bu dönemde. Şimdi sürpriz bir projem var. Şu anda imza aşamasında ama detay veremem” diye konuştu.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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