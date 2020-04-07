Burçin Orhan maskesini kendi yaptı

“Baktığı altı eczanede maske bulamayan Burçin, evdeki tüm malzemeleri kontrol eder. En sık dokulu kumaşın yastık kılıfı olduğuna karar verip, maske diker. İşe yarar mı bilemem? İki kat diktim. Ama diğer seçenek maskesizlik olduğuna göre, kötünün iyisi diyelim. Dışarı çıkmıyorum ama yine de gerekiyor.”





