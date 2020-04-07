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Haber Giriş: 07.04.2020 - 09:48,Son Güncelleme:/

Burçin Orhan maskesini kendi yaptı

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Burçin Orhan maskesini kendi yaptı
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Burçin Orhan, maskesini evde kendi yaptı. Instagram’da yaptığı maskeyle çektiği fotoğrafını yayınlayan Orhan, fotoğrafının altına şu notu düştü:

“Baktığı altı eczanede maske bulamayan Burçin, evdeki tüm malzemeleri kontrol eder. En sık dokulu kumaşın yastık kılıfı olduğuna karar verip, maske diker. İşe yarar mı bilemem? İki kat diktim. Ama diğer seçenek maskesizlik olduğuna göre, kötünün iyisi diyelim. Dışarı çıkmıyorum ama yine de gerekiyor.”

Burçin Orhan maskesini kendi yaptı


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