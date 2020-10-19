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Haber Giriş: 19.10.2020 - 08:10 | Son Güncelleme:

Burçe Gürsel: 2 çocuğum da isteyerek oldu

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Burçe Gürsel: 2 çocuğum da isteyerek oldu
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Manken Ece Gürsel’in ablası Burçe Gürsel, sosyal medyada ortaya atılan iki çocuğunun babası Rıfat Sarıcaoğlu’nun spermlerini çaldığı iddiası hakkında konuştu.

Gürsel, “Rıfat’ın sosyal medya hesabı yok. Sahte bir hesap üzerinden yapılan açıklama. Her şey isteyerek oldu” dedi. Gürsel, Sarıcaoğlu ile ayrıldıklarını da belirtti.

Burçe Gürsel: 2 çocuğum da isteyerek oldu

Burçe Gürsel’in bir dönem Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanlığı yapan Rıfat Sarıcaoğlu’ndan iki çocuğu var.

 

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