Burçe Gürsel: 2 çocuğum da isteyerek oldu

Gürsel, “Rıfat’ın sosyal medya hesabı yok. Sahte bir hesap üzerinden yapılan açıklama. Her şey isteyerek oldu” dedi. Gürsel, Sarıcaoğlu ile ayrıldıklarını da belirtti.



Burçe Gürsel’in bir dönem Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanlığı yapan Rıfat Sarıcaoğlu’ndan iki çocuğu var.