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Haber Giriş: 26.05.2020 - 16:29,Son Güncelleme:

Buray'dan fenomenlere tepki!

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Buray'dan fenomenlere tepki!
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Şarkıcı Buray, salgın sonrası sosyal medya platformlarını fırsata çeviren fenomenlere adeta isyan etti.

Corona virüs nedeniyle bir süredir evden çıkmayan ünlü isimler, takipçileriyle iletişimi koparmamak için sık sık canlı yayınlara çıkmaya başladılar.
Buray da salgın günlerinde insanların yoğun olarak internet üzerinden etkileşime geçmesini fırsata çeviren isimlere göndermede bulundu.

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Corona sürecinde Türkiye’de ‘Fenomen’ patlaması yaşandı sanırım… Herkes kanal açıyor, takipçi kasıyor, hem de birçoğunun topluma verecekleri ellerinde hiçbir şey yok! (Boş boş muhabbet)”

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