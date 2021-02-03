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Haber Giriş: 03.02.2021 - 12:07 | Son Güncelleme:

Burak Yılmaz ve İstemi Atilla'nın üçüncü bebek heyecanı

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Burak Yılmaz ve İstemi Atilla'nın üçüncü bebek heyecanı
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Sezon başında Fransa'nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, iki kez ayrılıp barıştığı, 2014- 2018 yılları arasında evli kaldığı İstemi Atilla ile yeniden barıştı.

Ailesi ile Fransa'da yaşayan futbolcu, üçüncü kez baba olmak için gün sayıyor. Yakın zamanda Paris'te nikah masasına oturacakları konuşulan ikili, geçtiğimiz ay bu müjdeli haberi aldı.

Burak Yılmaz ve İstemi Atillanın üçüncü bebek heyecanı

Günaydın'dan Gökhan Duman'ın haberine göre, Derin ve Nazlı isimli iki kızlarından sonra üçüncü çocuklarını bekleyen Yılmaz çiftinin, bu mutlu haberi sadece yakınlarına verdiği öğrenildi.

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