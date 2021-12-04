Burak Yamantürk: Kızımız Mercan, Özge'ye benziyor!

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30 Kasım’da dünyaya gelen kızı Mercan’ın ve eşi Özge Özpirinçci’nin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Yamantürk, “Ben doğuma girdim. Çocuğumuzu ilk gördüğümüz an mutluluktan ağladık” dedi.

Mercan ismini kendisinin seçtiğini belirterek “Doğduğu an koydum adını” diyen oyuncu, bebeğin annesine benzediğini söyledi: “İlk kucağıma aldığımda direkt ‘Özge’ dedim, çok benziyor.” Yamantürk, bebeğin bakımına yardımcı olduğunu da anlattı: “Bugün altını bile değiştirdim.”

DOĞUMDAN SONRA İLK FOTOĞRAF!

Çiçeği burnunda anne, doğum sonrası ilk fotoğrafını da Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Özge Özpirinçci'nin doğal güzelliği dikkatlerden kaçmadı.