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Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal hakkında şoke eden iddialar! 'İşin içinde hemşiresi de var'

#Burak Sergen#Nihan Ünsal#Özer Kaçmaz
Burak Sergenin eşi Nihan Ünsal hakkında şoke eden iddialar İşin içinde hemşiresi de var

Oyuncu Burak Sergen, kendisine ihanet eden boşanma aşamasındaki eşi Nihan Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Mahkeme, Ünsal’ın, Sergen’e herhangi bir iletişim aracı ile ulaşmasını, evine ve çalışma alanı olan setlere yaklaşmasını yasakladı.

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Sadakatsiz dizisinin Haluk Güçlü’sü Burak Sergen, nisan ayında koronavirüse yakalandı. Sergen, bir ay süren yaşam savaşını kazandı ve taburcu olduktan sonra kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal’la evlendi. Aradan 4 ay geçti, film ve dizi senaryolarını aratmayan bir olay patlak verdi.

Ünsal’ın iş insanı Özer Kaçmaz’la sevgili olduğu ortaya çıktı, ihanetin boy boy fotoğrafları yayınlandı. Kaçmaz ile Ünsal, havalimanı ve bir AVM’de el ele görüntülendi. İhanetle sarsılan Sergen, hemen boşanma davası açtı. Ünsal ise Kaçmaz’la el ele çekilen fotoğraflarının eski olduğunu, herhangi bir ihanet olayının yaşanmadığını savundu.

Çok üzgünüm, aldatma doğru

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'ÖZER'İ AYARTMIŞ'

Özer Kaçmaz’ın iki çocuğunun annesi Züleyha Şehitoğlu, tv100’e açıklamalarda bulundu: “Özer Kaçmaz’la 2018’de boşandık, sonra yeniden barıştık ve aynı evde yaşamaya başladık. Bu kadın annesiyle bizim karşı dairemizde oturuyordu. Yani komşumuzdu. Özer’le kavgamız sonrası ben kızıp çocukları alıp annemin yanına gittim. O sırada bu kadın eşimi (Özer Kaçmaz) ‘Ben seni eskiden beri çok beğeniyordum’ deyip ayartmış. Eve girip çıkmaya başlamış. Burak Sergen’le de karı koca ilişkisi yaşamadığına, iki arkadaş gibi olduklarına eşimi ikna etmiş.”

'ŞAHİTLİK YAPMAYA HAZIRIM'

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Özer Kaçmaz ile Nihan Ünsal’ın fotoğraflarının eski değil, yeni çekildiğini belirten Züleyha Şehitoğlu şöyle devam etti: “O fotoğraflar yeni, eşim nereye giderse bu kadın da oraya gidiyormuş. Burak Sergen’in hemşiresi de işin içinde. Eşim saftır, bu kadının kendisine aşık olduğuna inanmış ama şimdi her şeyi gördü. Burak Sergen’e ve bana yapılanlar yanlarına kalmasın. Burak Bey’in davasında da şahitlik yapmaya hazırım.”

Burak Sergenin eşi Nihan Ünsal hakkında şoke eden iddialar İşin içinde hemşiresi de var

ÖNCE BOŞANMA SONRA TEDBİR DAVASI!

Boşanma davası açan Burak Sergen şimdi de eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Sergen’in, Nihan Ünsal’a karşı açtığı boşanma davasında mahkeme; 6284 Sayılı Kanun kapsamında tedbir kararı verdi. Buna göre Nihan Ünsal, Burak Sergen’e herhangi bir iletişim aracı ile ulaşamayacak, evine ve çalışma alanı olan setlere yaklaşamayacak.

 

 

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#Burak Sergen#Nihan Ünsal#Özer Kaçmaz