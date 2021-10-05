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Burak Sergen'in 4 aylık eşi Nihan Ünsal'ın ihanetine uğradığı iddia edildi... Eski eş Işıl Sergen'den destek!

#Burak Sergen#Nihan Ünsal#Işıl Sergen
Burak Sergenin 4 aylık eşi Nihan Ünsalın ihanetine uğradığı iddia edildi... Eski eş Işıl Sergenden destek

Oyuncu Burak Sergen'in 4 ay önce nikah masasına oturduğu eşi Hande Ünsal'ın ihanetine uğradığı ve boşanma kararı aldığı iddia edildi. Burak Sergen'in eski eşi ve oğlu Cansın'ın annesi Işıl Sergen'den usta oyuncuya destek gecikmedi.

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Işıl Sergen hem Burak Sergen'e 'güçlü ol' mesajı verdi, hem de hakkındaki haberlere açıklık getirdi.

 "İyi ya da kötü günler hepimiz için. Kimsenin kötü günüyle sevinen bir insan asla olmadığım gibi oğlumun babasının bu durumdan en güçlü şekilde çıkacağına da eminim . İçinde bulunmadığım durumlarda da yorum yapmak ve konuşmak asla istemiyorum . Sadece adımın geçtiği kısımla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldım . Bu gün haber sitelerine düşen haberin içinde , Burak beyle boşanma anlaşmamızda “15 milyon tazminat” aldığıma dair bölüm tamamen gerçek dışıdır . O zaman da açıkladığımız gibi dostane bir anlaşmalı boşanma gerçekleştirdiğimiz için kimsenin kimseden tazminat alacağı doğmamıştır . Yapılan yorumlara istinaden bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım . Bir ricam da bu gün çıkan haberlerde lütfen oğlumun dahil olduğu fotoları kullanmayınız . Hassasiyetinize teşekkür ediyorum. Işıl Sergen"

Oyuncu Burak Sergen taburcu oldu

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Burak Sergen ile Nihan Ünsal çirkin yorumlara isyan etti

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FOTOĞRAFLARI SİLDİ

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Oyuncu Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal ile yer aldığı fotoğrafların tamamını Instagram sayfasından sildi. Nihan Ünsal ile sosyal medya hesabını kapattı.

Burak Sergenin 4 aylık eşi Nihan Ünsalın ihanetine uğradığı iddia edildi... Eski eş Işıl Sergenden destek

 

 

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#Burak Sergen#Nihan Ünsal#Işıl Sergen