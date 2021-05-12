Burak Sergen yoğun bakımdan çıktı

‘Sadakatsiz’ dizisinde ‘Haluk’ karakterini canlandıran oyuncu Burak Sergen, 11 Nisan’da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Covid-19’a yakalandığı tespit edilen ve yoğun bakıma alınan oyuncu, solunum güçlüğü yaşayınca 22 Nisan’da entübe edilmişti.

60 yaşındaki oyuncunun yoğun bakımdan çıktığını, normal odaya alındığını ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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