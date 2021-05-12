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Haber Giriş: 12.05.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Burak Sergen yoğun bakımdan çıktı

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Burak Sergen yoğun bakımdan çıktı

Covid-19 teşhisi konulduktan sonra hastaneye kaldırılan ve solunum güçlüğü çektiği için entübe edilen oyuncu Burak Sergen yoğun bakımdan çıktı.

‘Sadakatsiz’ dizisinde ‘Haluk’ karakterini canlandıran oyuncu Burak Sergen, 11 Nisan’da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Covid-19’a yakalandığı tespit edilen ve yoğun bakıma alınan oyuncu, solunum güçlüğü yaşayınca 22 Nisan’da entübe edilmişti.

60 yaşındaki oyuncunun yoğun bakımdan çıktığını, normal odaya alındığını ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

 

 

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