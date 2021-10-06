Burak Sergen dört ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal'ın ihanetine uğradı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Pandoradan FETÖcü vekilin eşi de çıktıPandora'dan FETÖ'cü vekilin eşi de çıktı!#Pandora Belgeleri
Beşiktaşta Sergen Yalçın, PFDKya sevk edildi İşte alacağı muhtemel cezaBeşiktaş'ta Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi! İşte alacağı muhtemel ceza#Sergen Yalçın
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Taliban izin vermeyince... Özgür müzik operasyonuTaliban izin vermeyince... Özgür müzik operasyonu!#Afganistan
Sıcağı sıcağına çöken sosyal medya anketiSıcağı sıcağına çöken sosyal medya anketi#Sosyal Medya
ABDde CIA depremi Tek tek avlandılarABD'de CIA depremi! Tek tek avlandılar#ABD
Tarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldıTarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldı!#Carlos Ghosn
850 bin esnafı ilgilendiriyor TBMMde kabul edildi850 bin esnafı ilgilendiriyor! TBMM'de kabul edildi#Vergi Kanunu
İstanbulun göbeğinde akılalmaz olay Dayak yedi, gasp edildi, üstüne bir de...İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! Dayak yedi, gasp edildi, üstüne bir de...#Salih Asilsoy
MİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdüMİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdü#FETÖ
Saçlarınız inanılmaz bir hızla dökülüyor... Şimdi daha az kadın mıyım'Saçlarınız inanılmaz bir hızla dökülüyor... Şimdi daha az kadın mıyım?'#Saç
Farah Zeynepten çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle avukatFarah Zeynep'ten çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle avukat#Farah Zeynep Abdullah
Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahine emanet Hem futbolcu hem hoca...Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahin'e emanet! Hem futbolcu hem hoca...#Nuri Şahin
Skandalı 19 yıl sonra ifşa etti Elçilikteki yemekte taciz ettiSkandalı 19 yıl sonra ifşa etti! 'Elçilikteki yemekte taciz etti'#Fransa
Gurbetçi işadamı cinayetinde sıcak gelişmeGurbetçi işadamı cinayetinde sıcak gelişme!#Cinayet
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Burak Sergen dört ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal'ın ihanetine uğradı!

#Burak Sergen#Nihan Ünsal'#İzmir
Burak Sergen dört ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsalın ihanetine uğradı

KANAL D’de ekrana gelen “Sadakatsiz” dizisinde rol alan Burak Sergen, 4 ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açtı.

Haberin Devamı

Nihan Ünsal’ın İzmirli bir işadamıyla yaşadığı ilişkinin fotoğraflarla kanıtlandığı da iddialar arasında yer aldı. Sergen’in menajerlik şirketi şu açıklamayı yaptı: “Burak Bey kenara çekildi ve olanları izliyor. İhanet olayı doğru ki dava açıyor. Boşanma olayı da doğru.”

ESKİ EŞİNDEN DESTEK

Burak Sergen'in eski eşi ve oğlu Cansın'ın annesi Işıl Sergen'den usta oyuncuya destek gecikmedi. Işıl Sergen hem Burak Sergen'e 'güçlü ol' mesajı verdi, hem de hakkındaki haberlere açıklık getirdi.

Burak Sergen çirkin yorumlara isyan etti

İlgili Haber:Burak Sergen çirkin yorumlara isyan etti

 "İyi ya da kötü günler hepimiz için. Kimsenin kötü günüyle sevinen bir insan asla olmadığım gibi oğlumun babasının bu durumdan en güçlü şekilde çıkacağına da eminim . İçinde bulunmadığım durumlarda da yorum yapmak ve konuşmak asla istemiyorum . Sadece adımın geçtiği kısımla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldım . Bu gün haber sitelerine düşen haberin içinde , Burak beyle boşanma anlaşmamızda “15 milyon tazminat” aldığıma dair bölüm tamamen gerçek dışıdır . O zaman da açıkladığımız gibi dostane bir anlaşmalı boşanma gerçekleştirdiğimiz için kimsenin kimseden tazminat alacağı doğmamıştır . Yapılan yorumlara istinaden bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım . Bir ricam da bu gün çıkan haberlerde lütfen oğlumun dahil olduğu fotoları kullanmayınız . Hassasiyetinize teşekkür ediyorum. Işıl Sergen"

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Haberin Devamı

Oyuncu Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal ile yer aldığı fotoğrafların tamamını Instagram sayfasından sildi. Nihan Ünsal ile sosyal medya hesabını kapattı.

Burak Sergen dört ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsalın ihanetine uğradı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burak Sergen#Nihan Ünsal'#İzmir