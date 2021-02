Burak Özdemir: Esnaf ruhumu kaybetmek istemiyorum

◊ 2020 senin açından nasıldı?

- İş yönünden herkes gibi biraz eksik... Ama sosyal medya yönünden bereketli...

◊ “Sosyal medya bereketi” mi? İlk kez duyuyorum...

- Sosyal medya bereketinden kastım şu; evde daha fazla içerik ürettim, daha fazla insana bunları sunabildim. Tek sorun şu; bazıları diyor ki “Koca adam oldun, niye böyle videolar çekiyorsun?”... Yaşlı gösteriyorum galiba...

◊ Kaç yaşındasın ki sen?

- 25...

◊ Eeee...

- Ne bileyim işte, yaşımı büyük gördükleri için yargılıyorlar.



DUBAİ’NİN EN BÜYÜĞÜ...

◊ Sosyal medya her ne kadar bereketli de olsa seni asıl işinden koparmamış. Pandemiye rağmen Dubai atağın devam ediyormuş, öyle duydum.

- Dubai’deki ikinci restoranın bir yıl önce hazır olması gerekiyordu. Planlar pandemi araya girdiği için aksadı.

◊ Dubai’deki ilk restoranını ne zaman açmıştın?

- 1.5 yıl oldu. Ortadoğu’nun en büyük restoranı... Yaklaşık 2 bin 100 metrekare ve 600 kişi kapasiteli.

◊ Çalışan sayısını tahmin edemedim.

- İçeride çalışan 300 kişi var. Kullandığımız sandalyeye kadar neredeyse her şeyimiz de Türkiye’den...

◊ Yemeklik malzemeler de buradan gitmiyordur herhalde...

- Şimdilik onu yapamıyoruz ama yakında sebze, meyve ve et işini de ayarlayacağız.





O ÜÇ HARF BANA NEREDEN

GELDİĞİMİ HATIRLATIYOR

◊ Takip ettiğim kadarıyla Arap ülkelerinden sana, yemeklerine ve şovlarına ilgi büyük... Dubai adımını atmanda bu ilginin payı var mı?

- Mottom şu: İnanmak, başarmanın yarısıdır. Hatırlarsan ilk röportajımızda “Dubai” demiştim zaten, bunu çok iyi hatırlıyorum. O zaman Dubai ile ilgili hiçbir proje ortada yoktu. Ama ben bunun olacağına inanıyordum. İnandığım için de şimdi Dubai’de ikinci şubemizi açıyoruz. Ayrıca Dubai Mall’un içinde CZN Burak Burger diye bir şubemiz var.

◊ Genç yaşta Türkiye sınırlarını aşan bir marka kurdun. Bugün ulaştığın noktayı hiç hayal edebiliyor muydun?

- Emek olmadan ekmek olmaz. Onun için önce emek dedik ve çok çalıştık. CZN başkalarına sadece üç harf gibi görünebilir ama benim için anlamı çok başka. “CZN” bana nereden geldiğimi hatırlatıyor.

◊ Diğer başarı hikâyelerine bakıyorum, pek çoğunun sağlam yatırım destekçileri var. Sense bugünlere tek başına geldin...

- Evet, ben hep tek başımaydım ama şimdi ilk defa yurtdışında bir işbirliği söz konusu. Abim gibi sevdiğim biri var; Rüzgar Bey... Kendimize ortak bir yol haritası çiziyoruz.

◊ Yalnız yol almak senin seçimin miydi? Yoksa daha önce böyle bir işbirliği teklifi mi gelmedi hiç?

- Aklına bile gelmeyecek birçok yatırımcıyı elimin tersiyle çevirdim.

◊ Ama neden?

- Benim için önemli olan iş ahlakı, birlikte düzgün ve güzel bir iş ortaya çıkarmak. Kurumsallık çok önemli evet ama ben biraz da esnafçılıktan yanayım. O yüzden esnaf ruhumu kaybetmek istemiyorum.

◊ Onun için mi halkla iç içesin hep?

- Neden olmayayım? Ben halkın içine CZN Burak olarak girmedim ki, halkın içinden CZN Burak olarak çıktım. O yüzden insanların kalbinde yer edinmek benim için en büyük kazanç...

KAPANAN RESTORANLARIN

PERSONELİNİ DUBAİ’YE TAŞIDI

◊ Pandemi yüzünden Etiler’deki mekanın da kapalı, değil mi?

- Hepsi kapalı şu an...

◊ Personel neler yapıyor bu sıkıntılı süreçte?

- İş arkadaşlarımız duruyor. Eski çalışanlarımız, maaşlarının belli kısmını İŞKUR yardımıyla alıyor, farkını biz tamamlıyoruz. İŞKUR’dan ödeme alamayanların maaşlarının da tamamını veriyoruz. Devletimiz sağ olsun yardımcı oluyor ama tek temennimiz mekanların en yakın zamanda açılması.

◊ Kaç restoranın çalışanları açılış müjdesi bekliyor.

- Türkiye’de dört restoran var. Ama Dubai’ye gittiğim zaman boşta kalmasınlar dedim, buradaki arkadaşlarımın da çoğunu götürdüm.

◊ Buradan mı gitti yani Dubai personeli?

- Evet. Hem oradaki personele işi öğretsinler, hem pandemi sürecinde daha fazla mağdur olmasınlar diye böyle bir düzenleme yaptık.

CUMHURBAŞKANIMIZIN TAVSİYESİ: ZAYIFLA

◊ Senin siyasilerle ilişkilerin sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla çok iyi. Zaten Cumhurbaşkanımıza duyduğun sevgiyi önceki röportajımızda da ifade etmiştin. Sonrasında tekrar görüştünüz mü?

- Pandemi dolayısıyla pek denk gelemedik ama sürekli görüşüyoruz. Kendisini yakından takip ediyorum.

◊ Sana tavsiyeleri oluyor mu?

- Tavsiye değil de bazen “Evlendirmem lazım seni” diyor. Bir de “Çok kilo almışsın, biraz zayıfla” diyor. Gündem, sosyal medya ve dijital platformlar hakkında konuşuyoruz çoğu zaman. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın zekasına hayranım. Her konuda bilgisi ve takibi var. Sosyal medyayı bile takip ettiğini bizzat kendisi söylüyor. Kalben kendisini seviyorum. Kim ne derse desin...

◊ Kim ne diyor ki?

- Bazen bana kızıyorlar, bazen çok laf ediyorlar ama olsun. Gerçeği söylemezsem kendimi kandırmış olurum. Kimseden bir çıkarım, bir menfaatim yok. Ülkemizin beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu zamanlardan birindeyiz.

ŞİMDİ SIRADA KATAR VAR

◊ İlk röportajda Dubai diyordun, şimdi oradaki zincire eklediğin yeni halkaları konuşuyoruz. Sonraki röportajda nereyi konuşuruz?

- Katar’da anlaşmak üzere olduğumuz bir yer var. Ondan sonra da Amerika... Pandemi süreci bizi çok yavaşlattı ama... Salgın olmasa CZN Burak şimdiye kadar dünyanın en güzel yerlerine ulaşırdı. Ondan ötürü adım adım ilerliyor, dünyanın en önemli başkentlerinde CZN Burak açmayı hedefliyoruz.

◊ Planlar hep yurtdışı odaklı mı?

- Yok, burada da çok güzel bir yer düşünüyorum. Şu an mevcut olanların haricinde, yine CZN Burak adı altında Türkiye’nin en güzel restoranını açacağım inşallah. İlk hedefim bu...

◊ İstanbul’da mı?

- Evet. Çok güzel bir yer açacağız, yaklaşık üç ay içinde hazır olur.

AÇILIŞ GÜNÜNDE DUBAİ PRENSİNİ AĞIRLADIM

◊ Birçok ünlü senin restoranlarının müdavimi oldu. Onlara özel bir ihtimam söz konusu mu açık söyle?

- Bizim için kapıdan giren her müşteri en yüksek makamdadır. Sanatçı da öyle, herhangi biri de... Dubai’deki restoranın açılış gününde Dubai Prensini ağırladık mesela...

◊ Sen mi davet etmiştin?

- Daha önce konuşmuştuk. Kendisi mutfağımızı çok seviyor. Açılış günü de “Geliyorum” dedi.

BURJ KHALIFA’YA GÖRÜNTÜSÜ

YANSITILAN İLK TÜRK

◊ Anlaşıldı, Dubai seni bağrına basmış.

- Sağ olsunlar. Bir olayımız daha var, dünyanın en uzun binasına resmim yansıtıldı, biliyorsundur.

◊ Yok, bilmiyorum.

- Burj Khalifa’da ilk defa bir Türkün resmi çıktı. Gerçi sonra bazı basın organlarında hakkımda “Görgüsüz, bunun için para verdi” falan gibi haberler yapıldı.

◊ Yapmış mıydın ödeme?

- Hayır. Orada mekan açıyorum diye jest yaptılar.

◊ Eleştiriler özgüvenini baltalıyor mu Burak?

- Ben beni üzen insanlarla meşgul olmak yerine beni seven, yanımda olan insanlarla yol yürümeyi tercih ediyorum. Onun için takmıyorum.

MEKANLAR AÇILSIN DA

NASIL AÇILIRSA AÇILSIN ARTIK

◊ Bir Dubai’desin, bir burada... “İşleri oturttum nasılsa, biraz da keyfime bakayım, gençliğimi yaşayayım” demez misin hiç?

- Yok, hep işimin başındayım ben... Dubai’da kocaman bir yer var, 600 kişilik, ona rağmen kapıda metrelerce kuyruk. Bu başarının sırrı çalışmaktır. Çok çalışmak...

◊ O nasıl rahatlık öyle, Dubai’de pandemi yok mu?

- Orada çok sıkı kontroller var ama... Ben Dubai’de aşı da oldum. Zaten orada çoğu işletmenin çalışanlarına aşılama yapıldı.

Onun dışında üç metre kuralı var. Personelin çalışma saatleri düşürüldü. “İki vardiya çalıştırın ama çok kalabalık yapmayın” diyorlar. Kontroller sıkı, cezalar ağır. Kurallara uymayan mekanları direkt kapatıyorlar.

7-8 AY ÖNCE

KORONA GEÇİRDİM

◊ Servis saatleri değişti mi?

- Değişti. Sabah 8, gece 3’tü. Pandemiden dolayı 3 olan saati gece 12’ye çektiler. Onun dışında bir masa dolu, bir masa boş düzene geçildi. Yani her durumda mekanın yarısı boş kalıyor.

◊ Türkiye’de de benzer bir sisteme geçilmesi planlanıyor.

- Ya açılsın da nasıl açılırsa açılsın... Tabii kurallara uymak kaydıyla. Dediğim gibi Dubai’de kurallar çok sıkı, korona az... Kuralların sıkı tutulması turizmi de etkiler. Turist “Burada korona azmış, Türkiye güvenilir bölge, gidelim” der. Ama gerekli önlemler alınmazsa buraya turist de gelmez, çünkü korkar. Hastalık bu sonuçta...

◊ Sen bu zamana kadar kendini nasıl korudun da hastalanmadın?

- Ben 7-8 ay önce, yani en başlarda korona geçirdim. Sonra aşı oldum, artık her şey yolunda ama...