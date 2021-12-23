Burak Özçivit’ten hâkime: Kamu yararına çalışırım

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Yeni yıla erteleyecek olursanız... Dikkat: Ucuz prim borçlanması için son günlerYeni yıla erteleyecek olursanız... Dikkat: Ucuz prim borçlanması için son günler#Asgari Ücret
Türkiyede Omikron alarmı Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığıTürkiye'de Omikron alarmı! Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığı#Koronavirüs
F.Bahçe maçında Caner Erkini yakan sözler Gösterirsen göster lan Sen insan değilsin Alacağı ceza...F.Bahçe maçında Caner Erkin'i yakan sözler! 'Gösterirsen göster lan! Sen insan değilsin' Alacağı ceza...#Caner Erkin
Sıra etiketlerde Fiyatlar roket gibi çıkıp paraşüt hızında inmemeliSıra etiketlerde! 'Fiyatlar roket gibi çıkıp paraşüt hızında inmemeli'#Döviz
Kur korumalı mevduat devrede Döviz hesapları tamam, sıra TL varlıklarındaKur korumalı mevduat devrede! Döviz hesapları tamam, sıra TL varlıklarında#Kur Korumalı TL
Fakat kabul edelim ki zekice bir hamleydiFakat kabul edelim ki zekice bir hamleydi#Dolar
Ve Omicronun gizemi çözüldü... İşte en şanssız grupVe Omicron'un gizemi çözüldü... İşte en şanssız grup#Omicron
Bitcoin hareketsiz kaldı Kripto paralarda durgunluk... İşte en çok yükselenlerBitcoin hareketsiz kaldı! Kripto paralarda durgunluk... İşte en çok yükselenler#Kripto Para
Gerileme hızlanıyor Altın fiyatlarında neler oluyorGerileme hızlanıyor! Altın fiyatlarında neler oluyor?#Altın
Kayıp sonrası dikkat çeken yorum: Belözoğlu da bunu yapmıştı, Pereiraya özür borçlu...Kayıp sonrası dikkat çeken yorum: 'Belözoğlu da bunu yapmıştı, Pereira'ya özür borçlu...'#Fenerbahçe
Karşısındaki boksör değil, sadece bir çocuk Okulda dehşete düşüren anlarKarşısındaki boksör değil, sadece bir çocuk! Okulda dehşete düşüren anlar#Öğretmen
Ceyhun Fersoy ve Begüm Önere saldırı anı kameradaCeyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı kamerada!#Ceyhun Fersoy
AK Parti grubunun havası nasıldıAK Parti grubunun havası nasıldı?#Yeni Ekonomi Politikası
Bilge Öztürk ile 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerededen aile pozuBilge Öztürk ile 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'den aile pozu #Bennu Gerede
Ünlü oyuncunun küfür davası... Kamu yararına çalışırımÜnlü oyuncunun 'küfür' davası... 'Kamu yararına çalışırım'#Burak Özçivit
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Burak Özçivit’ten hâkime: Kamu yararına çalışırım

#Burak Özçivit#Kuruluş Osman#Serkan Toper
Burak Özçivit’ten hâkime: Kamu yararına çalışırım
Aziz Özen

Burak Özçivit, dizi çekimleri sırasında set çalışanlarına küfrettiği iddiasıyla hâkim karşısına çıktı. Ünlü oyuncu hâkime “Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyorum. Ayrıca kamuya yararlı bir işte gönüllü çalışmayı da kabul ederim” dedi.

Haberin Devamı

Oyuncu Burak Özçivit’in, başrol oyuncusu olduğu “Kuruluş Osman” dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına önceki gün başlandı. Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Burak Özçivit ile avukatı Serkan Toper katıldı. Müştekiler Okan Ş., Mehmet Burak K. ve Atakan Ö. ile avukatları Yunus Gümüş de salonda hazır bulundu. Gizli olarak görülen davada set çalışanları Burak Özçivit’in kılıç sahnelerinin çekimi sırasında kendilerine kalkan tutturmak istediğini, kabul etmeyince küfrettiğini söyledi: “Çadırdan çıkıp bütün ekibe küfretti. Suları tekmeledi. Yaklaşık 15 dakikalık konuşma içerisinde kesinlikle özür kelimesi yoktu.”

Duruşma ertelendi

Haberin Devamı

Oyuncu, hâkimin “Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyor musunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Kabul ediyorum. Ayrıca kamuya yararlı bir işte gönüllü çalışmayı da kabul ederim.” Yaklaşık 3 saat süren duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Burak Özçivit’ten hâkime: Kamu yararına çalışırım

ÇOK PARA İSTEDİLER

Burak Özçivit ifadesinde, olayın uzlaştırmaya gittiğini ve şikâyetçi set çalışanların burada fahiş para istediğini iddia etti ve ekledi: “Tehlikeli bir sahne çekiyorduk. Bize doğru kılıçlar sallanıyordu. Yardım istedim. Bana bir şey olduğu takdirde işi devam ettiremiyoruz. 3 gün üst üste de attan düştüm, alınmayan önlemler yüzünden. Başka sahnede ‘Ses olmasın’ dediler. ‘Senin vazifen yolu kesmek değil beni korumak’ dedim. O da bana sert çıktı. Karşılıklı seslerimiz yükseldi.”

Gözden Kaçmasın

Karandan Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı sorusuna ilginç yanıt
#KARAN ÖZÇİVİT#BURAK ÖZÇİVİT
Karan'dan 'Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı?' sorusuna ilginç yanıtHürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burak Özçivit#Kuruluş Osman#Serkan Toper

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA
Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA
Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan