Burak Özçivit’ten hâkime: Kamu yararına çalışırım

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Oyuncu Burak Özçivit’in, başrol oyuncusu olduğu “Kuruluş Osman” dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına önceki gün başlandı. Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Burak Özçivit ile avukatı Serkan Toper katıldı. Müştekiler Okan Ş., Mehmet Burak K. ve Atakan Ö. ile avukatları Yunus Gümüş de salonda hazır bulundu. Gizli olarak görülen davada set çalışanları Burak Özçivit’in kılıç sahnelerinin çekimi sırasında kendilerine kalkan tutturmak istediğini, kabul etmeyince küfrettiğini söyledi: “Çadırdan çıkıp bütün ekibe küfretti. Suları tekmeledi. Yaklaşık 15 dakikalık konuşma içerisinde kesinlikle özür kelimesi yoktu.”

Duruşma ertelendi

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Oyuncu, hâkimin “Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyor musunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Kabul ediyorum. Ayrıca kamuya yararlı bir işte gönüllü çalışmayı da kabul ederim.” Yaklaşık 3 saat süren duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

ÇOK PARA İSTEDİLER

Burak Özçivit ifadesinde, olayın uzlaştırmaya gittiğini ve şikâyetçi set çalışanların burada fahiş para istediğini iddia etti ve ekledi: “Tehlikeli bir sahne çekiyorduk. Bize doğru kılıçlar sallanıyordu. Yardım istedim. Bana bir şey olduğu takdirde işi devam ettiremiyoruz. 3 gün üst üste de attan düştüm, alınmayan önlemler yüzünden. Başka sahnede ‘Ses olmasın’ dediler. ‘Senin vazifen yolu kesmek değil beni korumak’ dedim. O da bana sert çıktı. Karşılıklı seslerimiz yükseldi.”