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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen el ele.... Sportif çift!

#Burak Özçivit#Fahriye Evcen#Derya Uluğ
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen el ele.... Sportif çift

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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El ele alışveriş

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da görüntülendi. El ele spor mağazalarını dolaşan çift, eksiklerini tamamlamaya geldiklerini söyledi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen el ele.... Sportif çift

Yeni sevgiliyi ilk Dilara gördü

Oyuncu arkadaşlar Eylül Su Sapan ve Dilara Aksüyek önceki akşam Cihangir’deki Hayat adlı mekandaydı. Aksüyek’e cep telefonundan fotoğraflar göstererek kahkahalarla gülen Sapan, daha sonra kendisine hediye gelen kalp şeklindeki kurabiyeleri yedi. Oyuncunun Aksüyek’e yeni sevgilisinin fotoğraflarını gösterdiği öğrenildi. (Sayit DURMAZ)

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen el ele.... Sportif çift

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Arabesk bizim ruhumuzda var

Derya Uluğ, Karfest etkinliklerinin finalinde konser verdi.

Derin yırtmaçlı gümüş payetli bir elbiseyle sahneye çıkan Derya Uluğ, gecede basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Şarkıcı, “Arabesk müziğe bakış açınız nedir?” sorusu üzerine şöyle dedi:

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen el ele.... Sportif çift

“Ben klasik müzik eğitimi de, caz eğitimi de, Türk müziği eğitimi de aldım. Biz Türk’üz, bir yerden sonra ruhumuz arabesk ister. Derde şifa olan,
kalbe dokunan bir şey asla küçümsenemez.”

Kapağı hayranlarım seçti

Eşi Burak Yırtar’la Etiler’de görüntülenen Yasemin Sakallıoğlu, “Dış Güzellik Yasaklansın Ruh Güzelliğine Geçelim” adlı ilk romanının yakında çıkacağını açıkladı: “Kapağı hayranlarıma seçtirdim. Hiç beğenmediğim kapağı seçtiler ama onları kırmayacağım.” (Sayit DURMAZ)

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen el ele.... Sportif çift

Alışveriş turu

Selami Şahin’in kendisi gibi müzisyen oğlu Lider Şahin, geçtiğimiz gün sevgilisi Ecem Çırpan’la Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Günün erken saatlerinde geldikleri AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan iki sevgili daha sonra baş başa kahve içip sohbet etti.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen el ele.... Sportif çift

 

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