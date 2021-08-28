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Haber Giriş: 28.08.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çözümü buldu! Yeni dadıya bin dolar...

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çözümü buldu! Yeni dadıya bin dolar...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, oğulları Karan için yeni bir karar aldı. Çift, 2.5 yaşındaki oğulları Karan Özçivit için ikinci dadıyı tutmaya karar verdi.

Dört yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, bu sene farklı dizilerle izleyici karşısında olacak. Ünlü çift, 2.5 yaşındaki oğulları Karan Özçivit için dikkat çeken bir karara imza attı.

Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Eşi Fahriye Evcen ise uzun bir aradan sonra 'Alparslan' adlı diziyle setlere dönüyor.

Dönem projesiyle boy gösterecek olan 35 yaşındaki güzel oyuncu, “Ekranda olmayı çok özledim. Sete çıkmaya az kaldı” açıklamasını yapmıştı.

Burak Özçivit ise basın mensuplarının “İkiniz setteyken oğlunuz Karan’a kim bakacak?” sorusuna, “Bir o sete bir bu sete gidip, arada gezecek” yanıtını vermişti.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çözümü buldu Yeni dadıya bin dolar...

YENİ DADIYA BİN DOLAR

Yoğun bir çekim dönemine girecek olan oyuncu çiftin, bu açıklamaya rağmen 2.5 yaşındaki oğulları Karan Özçivit için bir dadı daha tuttuğu öğrenildi.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Karan'la ilgilenecek ikinci dadının aylık maaşı bin dolar (yaklaşık 8 bin 500 TL).

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