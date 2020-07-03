Burak Özçivit: Karan ‘anne’dedi

Rol aldığı “Kuruluş Osman” dizisi sezon finali yapan Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile tatile çıkacaklarını söyledi.



Oyuncu, “Karan konuşmaya başladı mı?” sorusunu ise “Evet” diye yanıtladı. Özçivit, muhabirlerin bu kez “İlk anne mi? Yoksa baba mı? dedi” diye sorması üzerine önce “Ooo çok tehlikeli sorular bunlar cevap vermem” dese de sonrasında “İlk anne dedi” diye konuştu.







