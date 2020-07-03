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Haber Giriş: 03.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Burak Özçivit: Karan ‘anne’dedi

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Burak Özçivit: Karan ‘anne’dedi
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Burak Özçivit önceki gece Yeniköy’de objektife takıldı. Azur adlı mekanda iki erkek arkadaşıyla yemek yiyen ünlü oyuncu, çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti

Rol aldığı “Kuruluş Osman” dizisi sezon finali yapan Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile tatile çıkacaklarını söyledi.

Oyuncu, “Karan konuşmaya başladı mı?” sorusunu ise “Evet” diye yanıtladı. Özçivit, muhabirlerin bu kez “İlk anne mi? Yoksa baba mı? dedi” diye sorması üzerine önce “Ooo çok tehlikeli sorular bunlar cevap vermem” dese de sonrasında “İlk anne dedi” diye konuştu.

Burak Özçivit: Karan ‘anne’dedi



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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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