Burak Özçivit: Karan ‘anne’dedi
Burak Özçivit önceki gece Yeniköy’de objektife takıldı. Azur adlı mekanda iki erkek arkadaşıyla yemek yiyen ünlü oyuncu, çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti
Rol aldığı “Kuruluş Osman” dizisi sezon finali yapan Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile tatile çıkacaklarını söyledi.
Oyuncu, “Karan konuşmaya başladı mı?” sorusunu ise “Evet” diye yanıtladı. Özçivit, muhabirlerin bu kez “İlk anne mi? Yoksa baba mı? dedi” diye sorması üzerine önce “Ooo çok tehlikeli sorular bunlar cevap vermem” dese de sonrasında “İlk anne dedi” diye konuştu.
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