Burak King’e cayma davası

Rap’çi, 2017 yılında şarkı ve video kliplerinin YouTube’da yayınlanması hakkını ABC Türk şirketine verdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ise Burak King, noterden ihtarname çekerek sözleşmeden caydığını bildirdi. Rap’çi, YouTube’daki reklamlardan gelir elde edemediği gerekçesiyle cayma hakkını kullandığını söyledi. ABC Türk şirketi ise iddiaların asılsız olduğunu iddia etti ve mahkemeye, “Burak King’in caymasının geçersiz olduğunun tespitini istiyoruz” dedi.