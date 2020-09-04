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Haber Giriş: 04.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Burak King’e cayma davası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Burak King’e cayma davası
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Rap’çi Burak King’e, sözleşmeden caydığı iddiasıyla dava açıldı.

Rap’çi, 2017 yılında şarkı ve video kliplerinin YouTube’da yayınlanması hakkını ABC Türk şirketine verdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ise Burak King, noterden ihtarname çekerek sözleşmeden caydığını bildirdi. Rap’çi, YouTube’daki reklamlardan gelir elde edemediği gerekçesiyle cayma hakkını kullandığını söyledi. ABC Türk şirketi ise iddiaların asılsız olduğunu iddia etti ve mahkemeye, “Burak King’in caymasının geçersiz olduğunun tespitini istiyoruz” dedi. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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