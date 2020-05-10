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Haber Giriş: 10.05.2020 - 10:09,Son Güncelleme:

Burak Deniz trafiği birbirine katmıştı! Kazanın nedeni belli oldu

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Burak Deniz trafiği birbirine katmıştı! Kazanın nedeni belli oldu
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Burak Deniz, trafik kazası yaptı. Ünlü oyuncu önceki akşam Bebek-Arnavutköy Caddesi üzerinde lüks cipiyle seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü önündeki başka bir araca çarparak yere yuvarlandı. Can kaybının olmadığı kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerini gören Burak Deniz, aracına binerek kaçtı. Ünlü oyuncu, Kuruçeşme ışıklarda polis ekipleri tarafından durduruldu. Olay yerine getirilen Burak Deniz’in 1.77 promil alkollü olduğu tespit edildi. Arnavutköy Polis Merkezi’ne getirilerek ifadesi alınan oyuncunun ehliyetine 6 ay el konuldu ve 1228 lira para cezası kesildi.

Burak Deniz trafiği birbirine katmıştı Kazanın nedeni belli oldu


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