Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz’in rol aldığı 'Maraşlı' dizisinden hayranlarına kötü haber geldi. Maraşlı dizisi yayın akışından kaldırıldı!

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Maraşlı dizisinde rol alan oyuncu Burak Deniz koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu iyi olan oyuncu evde kendini karantinaya aldı. Tedbir amaçlı dizinin setine ara verildi.

Dizinin sosyal medyada sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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