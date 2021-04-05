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Haber Giriş: 05.04.2021 - 13:22 | Son Güncelleme:

Burak Deniz koronavirüse yakalandı

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Burak Deniz koronavirüse yakalandı

Burak Deniz'in koronavirüsüne yakalanması set çalışmalarını aksattı. Maraşlı dizi setine ara verildi.

Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz’in rol aldığı 'Maraşlı' dizisinden hayranlarına kötü haber geldi. Maraşlı dizisi yayın akışından kaldırıldı!

KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Maraşlı dizisinde rol alan oyuncu Burak Deniz koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu iyi olan oyuncu evde kendini karantinaya aldı. Tedbir amaçlı dizinin setine ara verildi.

Dizinin sosyal medyada sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Burak Deniz koronavirüse yakalandı

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