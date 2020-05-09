Burak Deniz kaza yaptı... Ünlü oyuncu motosikletliye çarptı!

2. Sayfa programının haberine göre, polis kontrolünden kaçan Burak Deniz, takip sonrası bulunarak karakola götürüldü.

Deniz, kazayı yara almadan atlattı.

Burak Deniz'in alkollü olduğu bu nedenle de ehliyetine el konulduğu iddialar arasında...