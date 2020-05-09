Son Güncelleme:
Burak Deniz kaza yaptı... Ünlü oyuncu motosikletliye çarptı!
Oyuncu Burak Deniz, yeni aldığı otomobili ile seyir halindeyken motosiklete çarptı. Arnavutköy sahil yolunda meydana gelen kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
2. Sayfa programının haberine göre, polis kontrolünden kaçan Burak Deniz, takip sonrası bulunarak karakola götürüldü.
Deniz, kazayı yara almadan atlattı.
Burak Deniz'in alkollü olduğu bu nedenle de ehliyetine el konulduğu iddialar arasında...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle