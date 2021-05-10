Burak Demir: Lütfen gelen linkleri açmayın

Yaklaşık 2 aydır Instagram hesabını geri almak için uğraşan Demir, çalınan hesabıyla ilgili takipçilerine uyarıda bulundu. Ünlü oyuncu, eşinin hesabından yaptığı açıklamada; “Mavi tikli resmi hesabım çalınmıştır. Lütfen gelen linkleri açmayın ve mesaj içeriklerine itibar etmeyin” dedi.

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