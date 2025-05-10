Kapısından içeri aşkla girmişlerdi... Hayalleri bu lüks evde kül olup gitti... Şimdi zararına satıyorlar, kimse almıyor

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Sonuç olarak yıllar önce nişan atan Jennifer Lopez ile Ben Affleck bile etraflarında onca seçenek varken yine birbirlerinin kollarına koşmuştu.

2002 yılında Gigli adlı filmin setinde başlayan aşklarını bir nişan yüzüğüyle bir adım ileri taşıdı bir zamanlar anıldıkları isimle Bennifer.

Ama o dönemde ayrıldılar. İkisi de aşk acısı çekti yine de hayatları devam etti.

AŞK RÜYASI BİR KEZ DAHA YARIM KALDI

Başka evlilikler yaptılar, çoluk çocuğa karıştılar. Sonra kimsenin belki kendilerinin bile beklemediği bir anda yeniden alevlendi aşkları, 2022 yılında da evlendiler.

Bu kez evlilik yemininin ömür boyu süreceği düşünülürken iki yıl sonra yolları bir kez daha ve kesin olarak ayrıldı... Bennifer çifti boşandı.

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Elbette bir yuvanın dağılması hiç kolay değil. İnsanın ruhsal dünyasında ve kalbinde nice iz bırakır. Ama Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in bunun ötesinde "maddi" bir sorunları daha var.

Lopez ile Affleck, evlendikten sonra bir yastıkta kocamak amacıyla lüks bir malikane satın aldı.

Tam 12 yatak odası, 24 banyosu bulunan bu malikane için de 2023 yılında 60.8 milyon dolar ödedi ünlü çift.

Boşanma kararı aldıktan sonra ise bu malikaneyi satışa çıkardılar. İstedikleri fiyat ise 68 milyon dolar.

BİR TÜRLÜ ALICI BULAMADILAR

Ama gelin görün ki onların hem büyük aşkının hem de bu aşkın kül olup tarihe karışmasının tanığı olan malikaneyi kimse satın almak istemiyor.

Söylenenlere göre Lopez ile Affleck'e malikanenin satış fiyatının çok yüksek olduğu ve düşürmeleri gerektiği söylendi. Önceleri 55 yaşındaki Lopez buna pek yanaşmadı. Ama o da yakın zamanda pes etti ve fiyat düşürüldü.

İşin daha da ilginç yanı, Lopez ile boşandığı 52 yaşındaki Affleck'in bir an önce satmak istediği malikanesine geçen yaz bir alıcı çıktı.

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O sırada planlara göre 64 milyon dolar ödeyecek olan bu alıcı malikanenin yeni sahibi olacaktı.

Fakat söz konusu alıcı son anda ailevi sorunlarını öne sürerek bu malikaneyi almaktan vazgeçti.

EVDEKİ BAZI DEĞERLİ EŞYALAR SATIŞA SUNULMUŞTU

Daha Lopez'in boşanma davası açtığı duyulmadan önce evdeki bazı değerli eşyaların satışa çıkarıldığı da duyulmuştu.

Bir de olayın .aşka bir boyutu var ki o da ilginç. Boşanmayla ilgili haberler ilk duyulduğunda Ben Affleck'in bu malikaneden hiç hoşlanmadığı da konuşulmuştu. Zaten Lopez ile araları bozulduğunda Affleck'in yaptığı ilk iş buradan kaçmak oldu.

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İddialara göre Affleck, burayı hiç sevmiyordu çünkü eski eşi Jennifer Garner'dan olan üç çocuğunun yaşadığı yere uzaktı.

Zaten ayrılık söylentileri çıktıktan hemen sonra Ben Affleck, eski eşi Garner ve üç çocuğunun evine yakın bir kiralık eve taşındı. Hatta Lopez ile birlikte yaşadığı evdeki bütün kişisel eşyalarını da yanında götürdü.

Son gelen haberlere göre Affleck, o evden de tasını tarağını toplayıp ayrıldı. Eski karısı Jennifer Garner'ın yaşadığı Brentwood'da başka bir yere taşındı.

Bu arada Lopez ve Affleck'in 2023 yılında aşklarına yuva olması için satın aldıkları ama şimdi elden çıkarmak için uğraştıkları malikanenin içi de ortaya çıktı. Bakın eski çift nasıl lüks bir konutta yaşamış.

Bennifer çifti 2023 yılında bu malikaneyi satın alırken 60.8 milyon dolar ödemişti.





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Bu muhteşem malikaneyi geçen yılın temmuz ayında 68 milyon dolara satışa çıkardılar.





Yine geçen yılın temmuz ayında fiyatı 64 milyon dolara indirdiler. İşte o sırada bir alıcı çıktı ama o da son anda malikaneyi almaktan vazgeçti. Söz konusu kişi ailesinden birinin öldüğünü söyleyerek satış anlaşması yapmadı.





Lopez ile Affleck, bu hafta içinde evin satış fiyatını 59.95 milyon dolara indirdi.





Malikane Beverly Hills'in tepelerinden birinde yer alıyor ve meraklı gözlerden uzakta. Malikanenin bahçesindeki yüzme havuzu bir yana nefes kesen bir manzarası da var.

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Üç katlı malikenin mutfağı sıradan bir evin toplamından bile daha geniş. Malikanenin 12 tane yatak odası ve 24 tane banyosu var.





Çok pahalı bir bölgede yer alan malikanenin banyosu bile manzaralı.





Malikanenin arazisi içinde geniş bir konuk evi de bulunuyor.





12 araç kapasiteli garaj ve tam donanımlı bir spor salonu da yeni sahibini bekliyor. Bennifer çiftinin eski evi 2000 yılında inşa edildi.





Malikanenin kapalı spor alanı bile var.