Bünyamin Aydın, en büyük mağazasını Dubai'de açtı

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Justin Bieber, Rita Ora, Jay-Z gibi dünyaca ünlü yıldızların da tercih ettiği Les Benjamins’in ortakları Bünyamin Aydın ve Fethi Sabancı Kamışlı’nın bir sonraki hedefinin dünya başkentleri olduğunu ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Ortaklar şimdi bu hedeflerinden birini daha gerçekleştirdi

Bir süre önce eşi Lamia Aydın ile birlikte Dubai ’ye taşınan markanın yaratıcısı Bünyamin Aydın, bölgedeki en büyük mağazasını burada açtı. Ortağı Fethi Sabancı Kamışlı ile birlikte Dubai’de ‘amiral gemisi’ anlamına gelen flagship store’un açılışını yapan Aydın, mutluluğunu İstanbul’dan gelen dostlarıyla paylaştı.

Dubai aracılığıyla Orta Doğu ve Uzak Doğu pazarına açılmayı hedefleyen ortakları, Hakan Sabancı, Burcu Esmersoy, Dila Tarkan, Dağhan Doğruer gibi yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Dostlar, mağazanın açılışını yaptıktan sonra çöl safarisi yaparak, akşam yemeğini yıldızların altında yedi.

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Soho’da İstanbul hikayeleri

Soho Residence, “İstanbul Hikayeleri” isimli sergiyle kapılarını sanatseverlere açtı. Ron’s Art küratörlüğünde gerçekleşen sergide, Devrim Erbil başta olmak üzere birçok sanatçının 34 adet eseri sergilendi. Soho Residence bünyesinde bulunan galeri açılışında Leyla Doğan davete ev sahipliği yaptı. İstanbul’u anlatan resimlerden oluşan sergi, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Yılın en sevilen alışveriş şenliği

Otizmli bireylerin yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyük ilgi gören alışveriş şenliği, bu yıl güçlerini Le Bedesten’le birleştirdi.

“Tohum Otizm Vakfı x Le Bedesten Yılbaşı Alışveriş Şenliği” 1-3 Aralık tarihlerinde Mandarin Oriental Bosphorus’da yoğun katılımla gerçekleşti.

Üç gün süren şenlikte, Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılmak üzere yardım toplandı.

İstanbul aşkı fincanlarda

Saffet Emre Tonguç’un “Kanatlarımda İstanbul” kitabından ilham alan Karaca, özel bir kahve fincanı tasarladı.

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Sembolik martı figürünün ve İstanbul silüetinin buluştuğu fincan seti ile “Kanatlarımda İstanbul” kitabını bir araya getiren Karaca, önceki gün de yeni işbirliğine özel davet düzenledi.

Galataport’ta düzenlenen davete Revna Demirören, Berna Çebi, Fatih Karaca, Emine Erdem gibi cemiyet hayatının ünlü isimleri de katıldı. Deniz BOY



Berna Çebi



Kapadokya’nın perileri

Argos’un hikâyesinden ve Kapadokya’nın büyülü coğrafyasından ilham alan “Artist in Residence” projesiyle dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayan Argos in Cappadocia yerel sanatçıları da desteklemeyi sürdürüyor.

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Sanatçı Hatice Abalı’nın “Kapadokya’nın Perileri 2021” başlıklı illüstrasyon sergisi, otelin restorasyonlar yoluyla bölgeye kazandırdığı mekânlardan biri olan Müze Salonu’nda kapılarını 13 Aralık’ta açıyor.