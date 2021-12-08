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Bünyamin Aydın, en büyük mağazasını Dubai'de açtı

#Bünyamin Aydın#Dubai#Mehmet Üstündağ
Bünyamin Aydın, en büyük mağazasını Dubaide açtı
Mehmet Üstündağ

Bünyamin Aydın yaratıcısı olduğu Les Benjamin’in en büyük mağazasını, bir süre önce taşındığı Dubai’de açtı. Ortağı Fethi Sabancı Kamışlı’nın yanı sıra yakın dostları da ünlü tasarımcıyı bu özel günde yalnız bırakmadı.

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Justin Bieber, Rita Ora, Jay-Z gibi dünyaca ünlü yıldızların da tercih ettiği Les Benjamins’in ortakları Bünyamin Aydın ve Fethi Sabancı Kamışlı’nın bir sonraki hedefinin dünya başkentleri olduğunu ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Ortaklar şimdi bu hedeflerinden birini daha gerçekleştirdi

Bünyamin Aydın, en büyük mağazasını Dubaide açtı


Bir süre önce eşi Lamia Aydın ile birlikte Dubai’ye taşınan markanın yaratıcısı Bünyamin Aydın, bölgedeki en büyük mağazasını burada açtı. Ortağı Fethi Sabancı Kamışlı ile birlikte Dubai’de ‘amiral gemisi’ anlamına gelen flagship store’un açılışını yapan Aydın, mutluluğunu İstanbul’dan gelen dostlarıyla paylaştı.

Bünyamin Aydın, en büyük mağazasını Dubaide açtı


Dubai aracılığıyla Orta Doğu ve Uzak Doğu pazarına açılmayı hedefleyen ortakları, Hakan Sabancı, Burcu Esmersoy, Dila Tarkan, Dağhan Doğruer gibi yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Dostlar, mağazanın açılışını yaptıktan sonra çöl safarisi yaparak, akşam yemeğini yıldızların altında yedi.

Bünyamin Aydın, en büyük mağazasını Dubaide açtı

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Soho’da İstanbul hikayeleri

Soho Residence, “İstanbul Hikayeleri” isimli sergiyle kapılarını sanatseverlere açtı. Ron’s Art küratörlüğünde gerçekleşen sergide, Devrim Erbil başta olmak üzere birçok sanatçının 34 adet eseri sergilendi. Soho Residence bünyesinde bulunan galeri açılışında Leyla Doğan davete ev sahipliği yaptı. İstanbul’u anlatan resimlerden oluşan sergi, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Bünyamin Aydın, en büyük mağazasını Dubaide açtı

Yılın en sevilen alışveriş şenliği

Otizmli bireylerin yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyük ilgi gören alışveriş şenliği, bu yıl güçlerini Le Bedesten’le birleştirdi.

Bünyamin Aydın, en büyük mağazasını Dubaide açtı

“Tohum Otizm Vakfı x Le Bedesten Yılbaşı Alışveriş Şenliği” 1-3 Aralık tarihlerinde Mandarin Oriental Bosphorus’da yoğun katılımla gerçekleşti.

Bünyamin Aydın, en büyük mağazasını Dubaide açtı

Üç gün süren şenlikte, Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılmak üzere yardım toplandı.

Bünyamin Aydın, en büyük mağazasını Dubaide açtı

İstanbul aşkı fincanlarda

Saffet Emre Tonguç’un “Kanatlarımda İstanbul” kitabından ilham alan Karaca, özel bir kahve fincanı tasarladı.

Bünyamin Aydın, en büyük mağazasını Dubaide açtı

Saffet Emre Tonguç - Hande Sezer Pekcan

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Sembolik martı figürünün ve İstanbul silüetinin buluştuğu fincan seti ile “Kanatlarımda İstanbul” kitabını bir araya getiren Karaca, önceki gün de yeni işbirliğine özel davet düzenledi.

Bünyamin Aydın, en büyük mağazasını Dubaide açtı


Revna Demirören

Galataport’ta düzenlenen davete Revna Demirören, Berna Çebi, Fatih Karaca, Emine Erdem gibi cemiyet hayatının ünlü isimleri de katıldı. Deniz BOY

Bünyamin Aydın, en büyük mağazasını Dubaide açtı

Fatih Karaca

Bünyamin Aydın, en büyük mağazasını Dubaide açtı

Berna Çebi

Kapadokya’nın perileri

Argos’un hikâyesinden ve Kapadokya’nın büyülü coğrafyasından ilham alan “Artist in Residence” projesiyle dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayan Argos in Cappadocia yerel sanatçıları da desteklemeyi sürdürüyor.

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Bünyamin Aydın, en büyük mağazasını Dubaide açtı

Sanatçı Hatice Abalı’nın “Kapadokya’nın Perileri 2021” başlıklı illüstrasyon sergisi, otelin restorasyonlar yoluyla bölgeye kazandırdığı mekânlardan biri olan Müze Salonu’nda kapılarını 13 Aralık’ta açıyor.

Bünyamin Aydın, en büyük mağazasını Dubaide açtı

Bünyamin Aydın, en büyük mağazasını Dubaide açtı

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#Bünyamin Aydın#Dubai#Mehmet Üstündağ

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