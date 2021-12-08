Bünyamin Aydın, en büyük mağazasını Dubai'de açtı

Justin Bieber, Rita Ora, Jay-Z gibi dünyaca ünlü yıldızların da tercih ettiği Les Benjamins’in ortakları Bünyamin Aydın ve Fethi Sabancı Kamışlı’nın bir sonraki hedefinin dünya başkentleri olduğunu ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Ortaklar şimdi bu hedeflerinden birini daha gerçekleştirdi
Soho’da İstanbul hikayeleri
Soho Residence, “İstanbul Hikayeleri” isimli sergiyle kapılarını sanatseverlere açtı. Ron’s Art küratörlüğünde gerçekleşen sergide, Devrim Erbil başta olmak üzere birçok sanatçının 34 adet eseri sergilendi. Soho Residence bünyesinde bulunan galeri açılışında Leyla Doğan davete ev sahipliği yaptı. İstanbul’u anlatan resimlerden oluşan sergi, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.
Yılın en sevilen alışveriş şenliği
Otizmli bireylerin yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyük ilgi gören alışveriş şenliği, bu yıl güçlerini Le Bedesten’le birleştirdi.
“Tohum Otizm Vakfı x Le Bedesten Yılbaşı Alışveriş Şenliği” 1-3 Aralık tarihlerinde Mandarin Oriental Bosphorus’da yoğun katılımla gerçekleşti.
Üç gün süren şenlikte, Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılmak üzere yardım toplandı.
İstanbul aşkı fincanlarda
Saffet Emre Tonguç’un “Kanatlarımda İstanbul” kitabından ilham alan Karaca, özel bir kahve fincanı tasarladı.
Sembolik martı figürünün ve İstanbul silüetinin buluştuğu fincan seti ile “Kanatlarımda İstanbul” kitabını bir araya getiren Karaca, önceki gün de yeni işbirliğine özel davet düzenledi.
Galataport’ta düzenlenen davete Revna Demirören, Berna Çebi, Fatih Karaca, Emine Erdem gibi cemiyet hayatının ünlü isimleri de katıldı. Deniz BOY
Berna Çebi
Kapadokya’nın perileri
Argos’un hikâyesinden ve Kapadokya’nın büyülü coğrafyasından ilham alan “Artist in Residence” projesiyle dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayan Argos in Cappadocia yerel sanatçıları da desteklemeyi sürdürüyor.
Sanatçı Hatice Abalı’nın “Kapadokya’nın Perileri 2021” başlıklı illüstrasyon sergisi, otelin restorasyonlar yoluyla bölgeye kazandırdığı mekânlardan biri olan Müze Salonu’nda kapılarını 13 Aralık’ta açıyor.