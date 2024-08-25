Bunun ‘yaşanan en büyük aşk’ olduğunu sanmıştı… Kocası ise ona bir gün yazı bir gün kış ayazını yaşattı!

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Geçtiğimiz salı günü, üstelik de 2. evlilik yıl dönümlerinde mahkemeye boşanmak için dilekçe veren Jennifer Lopez böylece bitmeyen ayrılık dedikodularına son vermiş oldu.

Lopez ayrılık tarihi olarak bu yılın nisan ayını bildirdi ve dilekçeye ayrılık gerekçesi olarak da “uzlaşılamaz fikir ayrılıkları” yazıldı.

Yani Affleck ve Lopez şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrılmıştı.

AYRILIĞIN ARDINDA GERÇEKTE NE VAR?

Çifte yakın kaynaklar, aşkını dilinden düşürmeyen hatta geçtiğimiz aylarda bu aşkın geçmişten bugüne hikayesinin anlatıldığı bir film bile çeken Jennifer Lopez’in aslında evliliğini kurtarmak için çok uğraştığı ancak bir noktada artık deyim yerindeyse “canına tak ettiğini” söylüyor.

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Ve Lopez’in artık dayanamayıp ayrılık kararı almasına sebep olan da Ben Affleck’in dengesizliği ve sürekli değişen ruh haliymiş…

“Ben'in içinde başka hiç kimsenin düzeltemeyeceği bir karanlık var. Eski eşi Jen Garner bunu düzeltemedi, dünyadaki tüm başarılar bunu düzeltemedi.”

Çiftin yeniden bir araya gelip ayrılmasından beri geçen üç yılda verdikleri görüntüler de aslında bu değişken ruh halinin bir aynası gibiydi.

Bir gün dudak dudağa poz verip mutluluk masalı anlatan eski çift ertesi gün kameralara kavga ederken yakalanıyordu.

Jennifer Lopez dışarıya karşı mutlu bir evlilikleri olduğunu göstermek için çok çabalasa da Ben Affleck hem basından kaçıyor hem de keyifsiz, öfkeli ya da bıkkın halde olduğu anlarda hiç rol yapmıyor ve sık sık bu halleriyle görüntüleniyordu.

İşte çiftin ayrılığının ardında yatan en büyük sebeplerden biri de bu oldu.

"ONUN DENGESİZLİĞİNE ARTIK DAYANAMADI"

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ABD basınına konuşan kaynaklar Ben Affleck’in dengesiz davranışlarının ve devasa ruh hali değişimlerinin dışarıdan kolayca göründüğünü, ünlü oyuncunun bir gün “inanılmaz derecede mutlu ve sıcak” biriyken bir gün “kapkaranlık, soğuk ve uzak” davranmaya başladığını söylediler.

Onları tanıyanlar çiftin aslında birbirlerini gerçekten sevdiklerini ancak Ben Affleck’in bu davranışları yüzünden mutsuz olduklarını söylüyor.

Jennifer Lopez’in sahip oldukları şöhreti çok sevip, Hollywood’un pırıltılı dünyasında yaşamayı isterken Ben Affleck’in tam tersi gözlerden uzak, sessiz sakin bir hayat yaşamak istemesi de bu ayrılığın bir diğer büyük sebebiydi.

“Gerçek şu ki aralarında büyük bir sevgi vardı ama ne yazık ki Ben'in dengesiz ruh hali değişimleri de ortaya çıktı ve ne kadar uğraşsa da bunu basından saklayamadı.”

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AŞKINDAN GERÇEKLERİ GÖREMEDİ

Dedikodulara göre Jennifer Lopez 20 yıl önce büyük bir aşk yaşadığı adamla yeniden bir araya geldiğinde adeta ayakları yerden kesilmişti ve ünlü şarkıcı “Bunun şimdiye kadar bildiği en büyük aşk hikayesi olduğuna ve sonunda peri masalında şansını yakaladığına gerçekten inanıyordu”.

Ancak çoğu kişiye göreyse Jennifer Lopez’in aradığı büyük aşk Ben Affleck’in “DNA’sında” yoktu. Ve Jennifer Lopez aşkın körlüğüne kapılınca bu gerçeği göremeden onunla evlenivermişti…