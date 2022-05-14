Bunları biliyor muydunuz? Ünlü şarkıcı ilkokulda korodan atılmış!

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BEDÜK

İLKOKULDA KORODAN ATILMIŞ

· Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü mezunu olan şarkıcı Bedük, yetenek sınavını üçüncülükle kazanıp burslu okumuş.

· Müziğe olan ilgisi, ablasının gitar çalmasından etkilenip ailesinin kendisine gitar almasıyla başlamış.

· Sahnelere arkadaşlarıyla birlikte kurduğu death metal grubuyla adım atmış.





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· Hayatı boyunca unutamadığı anlardan biri ilkokulda okul korosundan atılmasıymış. Bunun nedenini sesinin diğer öğrencilerden farklı çıkması olarak açıklayan şarkıcı, “Şükür hâlâ diğerlerinden farklı sesler çıkarıyorum” diyor. Üniversite sınavından çok düşük bir puan alınca iyi çizim yapabildiği için grafik-tasarım alanına yönelmiş.· Müzik ve çizim yapmak dışında jonglörlük (havada üç top çevirme) konusunda da oldukça yetenekliymiş.· Rübik küpü 80 saniye gibi kısa bir sürece çözebiliyormuş.· Sosyal medyayı aslında hiç sevmiyormuş. İşi gereği de yok sayamıyormuş.· İlk motosiklet deneyimini 35 yaşında 1700 motorluk Amerikan Chopper kullanarak yaşamış.

MELİSA ŞENOLSUN

HAYALİ KADIN MAFYA LİDERİ OLMAK





· Melisa Şenolsun’un kendisinden dört yaş büyük olan abisi Efecan Şenolsun’un da ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

· 24 yaşındaki güzel oyuncu, tiyatroya İzmir Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde başlamış.

· Ablasının okul gösterisini izlemek için gittiğinde tiyatro sahnesinden etkilenerek küçük yaşta oyuncu olmaya karar vermiş.

· Oyuncu olmasıymış dansçı, ressam veya psikolog olmak istemiş.

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· Feminen rolleri oynamayı seven Şenolsun’un en büyük hayali kadın bir mafya liderini canlandırmakmış.· Çocukluğundan beri çizim yapmak en büyük tutkusuymuş.· Tam bir kitap kurduymuş ve boş kaldığı zamanlarda en büyük keyfi kitap okumakmış.· Hayalini kurduğu şeyleri kimseyi anlatmadan içinde tuttukça hepsinin gerçekleşeceğine inanıyormuş.· En iyi yaptığı yemek birçok kadını zorlayan yaprak sarmasıymış.· Yoga ve meditasyonun kendine iyi geldiğini inanıyormuş.

Abisi Efecan Şenolsun da kendisi gibi oyuncu.

UFUK ÖZDEMİR

ÇALIŞMADIĞI MESLEK YOK





· Oyuncu Ufuk Özdemir, yaşamının bir kısmını Fransa’da bir kısmını da Türkiye’de geçirmiş. Paris’te yaşadığı dönem oturma izniyle bir sorundan dolayı Türkiye’ye dönmek zorunda kalmış. Cuma günü Paris’teki bir ilkokulda okurken pazartesi Mudanya Hatice Kayan İlköğretim Okulu’nda kendini bulmuş.

· Konservatuvarda para kazanmak için başladığı fotoğrafçılığı geliştirmiş ve zamanla stüdyo açmış.

· Oyunculuktan önce birçok iş yapmış. Baristalık, tezgahtarlık ve kamyon şoförlüğü bunlardan bazıları.

· Hobileri arasında kayak yapmak ve topla ilgili tüm sporları oynamak varmış.

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DİLA KALAFATOĞLU

ANNESİ EROL BÜYÜKBURÇ’UN VOKALİSTİYMİŞ





· Çocukluk hayali hep şarkıcı olmakmış. Bir ara astronotluğa merak sarmış.

· Kendisini ‘Küçükken pısırık bir çocuktum’ diye nitelendirse de şehir tiyatrolarından aldığı eğitimlerle bunu aşmış. · Korno çalmayı çok iyi biliyormuş ve bu alanda üç okul bitirmiş.

· 2011 yılında “Star Akademi” yarışmasında 4’üncülük kazanmış.

· Kalafatoğlu’nun annesi Erol Büyükburç’un vokalistiymiş.

· Klostrofobisi varmış ve lunaparktaki her türlü araç kendisine ürkütücü gelirmiş.

· Hayvanları çok seviyormuş ve evinde beslediği 7 kedisi varmış.

NEBİ BİRGİ

SODA İÇMEK EN BÜYÜK ZEVKİ

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· Nebi Birgi’nin çocukken buz patencisi olmak gibi bir hayali varmış.

· Birçok müzikalde rol olan Birgi, Avrupa Şarkı yarışmasında ‘en iyi sahne performansı’ ödülünü kazanmış.

· Annesi Hülya Birgi kostüm tasarımcısı ve iyi bir terziymiş.

· Alerjisi olduğu için yumurta ve çikolata yemeden çocukluk geçirmiş.

· Temizlik yapmayı severmiş ve sirkeyi her yerde kullanırmış.

· Unutamadığı anlardan birisi Haldun Dormen ile tanışmasıymış. Dormen, dansçı olarak yer aldığı bir konserde kendisini fark edip müzikal yapması konusunda teşvik etmiş.

· Soda içmek en büyük zevklerindenmiş.