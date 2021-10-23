Bunları biliyor muydunuz? Tescilli güzel Asena Tuğal meğer milli sporcuymuş!

Haberin Devamı

ASENA TUĞAL

Milli sporcu

· 2006 Miss Turkey dördüncüsü Asena Tuğal, oyunculuğa adım atmadan önce okuduğu üniversitenin haber merkezinde muhabirlik yapmış. Bu macerası yarı zamanlı 4 yıl kadar sürmüş.

· Tuğal, bilime meraklıymış. Farklı platformlarda bilim sohbetlerine katılıyormuş. Matematik bölümünden mezun olan oyuncu, bilimsel konuların basit şekilde anlatıldığı podcast’ler hazırlıyormuş.

· Tekerlekli araç kullanmayı seven Asena Tuğal, paten, kaykay, scooter ya da motosikletinden birini yanında bulunduruyormuş.· Tuğal, kürek sporunda uluslararası derecelere imza atmış. Tekvandoda siyah kuşak sahibi olan oyuncu, geçmiş yıllarda milli takım kadrosunda ülkemizi temsil etmiş.

EDA ECE

Kazandığını sanata yatırıyor

· Geçen ekim ayında sanat hayatının 10’uncu yılını tamamlayan Eda Ece, oyunculukla henüz ilkokul yıllarındayken tanışmış. Okulda tiyatro koluna üye olan Ece, rol aldığı bir oyunda keşfedilmiş ve oyunculuk teklifi almış.

· Üniversite yıllarında sanat tarihine ilgi duymaya başlayan Ece, Dirimart Sanat Galerisi’nde yarı zamanlı çalışmış.

Haberin Devamı

· Oyunculuktan kazandığı parayı ünlü ressamların eserlerini satın alarak değerlendiren oyuncunun resim koleksiyonu varmış.· Eda Ece, yüksekten atlamak gibi riskli aktivitelerden çok korkuyormuş.· Güzel oyuncu masaj yaptırmayı çok seviyormuş ve ayda bir kere masaja gidiyormuş.· Empati kurma konusunda çok hassasmış. İzlediği dizi ve filmlerde bile kendini ekrandaki karakterin yerine koyup onunla aynı duyguları yaşıyormuş.· Ünlü oyuncu, astrolojiyle de yakından ilgileniyormuş. Burçlarla ilgili yorum yapmayı çok seviyormuş.

MUSTAFA SANDAL

Japonca öğreniyor

· Mustafa Sandal, “Aya Benzer” şarkısının yenilenen versiyonunu, klibiyle birlikte geçen nisanda Japonya’da yayınlayacaktı. Pandeni nedeniyle ertelenen proje, önümüzdeki aylarda gün yüzüne çıkacakmış. Sandal bu nedenle son günlerde harıl harıl Japonca çalışıyormuş. Kendine özel dil öğretmeni tutan şarkıcı, hemen her gün Japonca film ve belgeseller izliyormuş.

· “Aya Benzer”e Japonca sözler de yazdıran Mustafa Sandal, şarkıyı Japonca söyleyerek herkesi şaşırtmak istiyormuş ve kendisini adeta kampa almış.

· Şarkının klibi farklı ülkelerde çekilmiş. Mustafa Sandal, çalışmayı yakın çevresi dahil kimseye izletmiyormuş.· Yıllardır spora olan tutkusuyla bilinen Mustafa Sandal’ın vücudunun yağ oranıyla ilgili bir takıntısı varmış. Şarkıcı, sık sık yağ oranını ölçtürüp beslenme alışkanlığını ona göre düzenliyormuş. Ayrıca her sabah saat 06.00’da uyanıp en az 1 saat yüzüyormuş.· Sandal, hayatından akşam yemeğini çıkarmış. Saat 18.00’den sonra ağzına bir lokma dahi koymuyormuş. Sadece yatmadan önce iki-üç bardak naneli su içiyormuş.· Mustafa Sandal, şarkı sözü yazarken yanında kimseyi istemiyormuş. “İlham perileri” geldiğinde hangi ortamda olursa olsun sessiz bir yere geçip saatlerce şarkı sözü yazıyormuş.

BENSU SORAL

Haberin Devamı

Mendilim olmadan asla

· 30 yaşındaki Bensu Soral, kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral’ın desteğiyle oyunculuğa adım atmış. Erkek kardeşi Bedirhan Soral ile çift yumurta ikiziymiş.

· Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan oyuncu, resim yapmaya çok seviyormuş.

Haberin Devamı

· Bensu Soral, annesinin verdiği mendili yanından hiç ayırmıyormuş. Mendilin kendisine uğur getirdiğine inanıyormuş.· Ünlü oyuncunun kendisinin bile anlam veremediği ilginç bir takıntısı varmış. Sağ kulağı kaşınıyorsa, sol kulağını da kaşıması gerektiği hissine kapılıyormuş. Sağ elini masaya vuruyorsa, sol elini de masaya vurmak zorunda hissediyormuş. Bu olay birçok durum için geçerliymiş. Oyuncu bu takıntısından rahatsız olsa da, kendisine engel olamıyormuş.· Bensu Soral’ın en büyük hayallerinden biri, tüm dünyayı gezmek ve sonra Amerika’da yaşamakmış.· Yıldızlı dalgıç olan Soral, her fırsat bulduğunda dalış yapıyormuş.

İLKİN TÜFEKÇİ

Kuş tüyüyle gelen mesaj

· Oyuncu İlkin Tüfekçi’nin, eski Galatasaraylı futbolcu İlyas Tüfekçi’nin kızı olduğunu biliyor muydunuz?

· Oyuncu, aniden karşısına çıkan kuş tüylerinin ‘meleklerden bir mesaj’ olduğuna inanıyormuş. Evde, başucunda da kuş tüyü koleksiyonu varmış.

· Tüfekçi, suyun şifasına inanıyor ve banyo yaparken ışıkları kapatıyormuş.· Oyuncu, su altı dünyasına merak duyup bu alanda araştırmalar yapıyormuş.