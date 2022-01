Bunları biliyor muydunuz? Röportajdan evliliğe

Haberin Devamı

ŞEVVAL SAM: Röportajdan evlilik doğdu

· Oyuncu ve müzisyen Şevval Sam’ın ilk ve tek evliliğini Beşiktaş’ın ‘Sarı Fırtına’ lakaplı efsane futbolcularından Metin Tekin’le yaptığını biliyor muydunuz? Sam, henüz 14 yaşındayken okul gazetesi için Metin Tekin’le röportaj yapmaya gitmiş. Sohbet sırasında Tekin’e “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yönelten Sam, “Düşünmüyorum” yanıtını alınca “Yemeğe çıkalım mı?” diye teklifte bulunmuş. Tekin de “Büyüyünce çıkarız” yanıtını vermiş.

· Üniversite yıllarında Şevval Sam ve Metin Tekin’in yolları tekrar kesişmiş ve aşk yaşamaya başlamışlar. Sam 19, Tekin 28 yaşındayken evlenmişler. 1993 yılında evlenme kararı alan ikili, 1999’da boşanmış.

· İki ünlü ismin evliliğinden dünyaya gelen Taro Emir Tekin, şu sıralar “Sadakatsiz” dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor.

· Kendisi gibi müzisyen olan Sarp Maden’le 14 yıldır aşk yaşayan Şevval Sam, evliliğe tövbe etmiş. Ünlü oyuncu, “Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?” diye sorulunca “Böyle mutluyuz” yanıtını veriyor.

Haberin Devamı

· Müzisyen bir aileden gelen Şevval Sam’ın doğduğu ev tam bir müzik okulu. Müzisyen Leman Sam ve Selim Sam’ın kızı olan Şevval Sam’ın ablası Şehnaz Sam da şarkıcı.· Şevval Sam’ın en büyük tutkusu otomobillermiş. Sanatçı, “Her türlü arabayı kullanırım” diyormuş. O kadar ki lise yıllarında derste sırasında otururken, ayaklarıyla gaz-debriyaj pratiği yaparmış!· Sam’ın çocukken hayali, büyüyünce sanayide tamirci olmakmış.· Hayvan hakları savunucusu olan Şevval Sam, 22 yıldır vejetaryen besleniyormuş.· Sam’da disleksi yani öğrenme bozukluğu varmış, bu nedenle sayfalarca okuma yaparken zorlanıyormuş.

NİLAY ERDÖNMEZ: Huzur veren fotoğraf

· Oyuncu Nilay Erdönmez, tam bir resim âşığıymış. Gezdiği müzelerde bazen bir resmin önünde durup saatlerce o eseri inceliyormuş.

· Erdönmez bir projeye başladığında, rolüne hazırlanırken çevresinde asla kimseyi istemiyormuş. Hazırlık sürecinde rolü hakkında sorular sorulmasına da çok kızıyormuş.

· İlginç ama bir şeye üzüldüğü veya kırıldığı zaman, annesiyle anneannesinin dans ederken çekilmiş fotoğrafını karşısına alıp dans etmek gibi bir ritüeli varmış. Bu şekilde huzur bulduğuna inanıyormuş.

Haberin Devamı

· Yıllardır günlük tutan Nilay Erdönmez’i son zamanlarda ölüm korkusu sarmış. Eğer ölürse başkası yazdıklarını okumasın diye günlüklerini yok etmeye başlamış...· Astrolojiye meraklı olan Erdönmez, yıllık haritasını da hep takip edermiş.· Nilay Erdönmez’in yükseklik korkusu varmış. Sırf bu korkusunu yenebilmek için bir gün şelaleden dereye atlamış, ancak çenesi yarılmış ve dikiş atılmış. Merak edenler için; yükseklik korkusu halen devam ediyormuş...

MELİH ÖZKAYA: KIrsten Dunst’a yardıma koştu

· Oyunculuğa başlamadan önce 15 sene profesyonel voleybol oynayan Melih Özkaya, birinci ve ikinci ligdeki birçok takımda forma giymiş.

· Adrenalin tutkunu oyuncu, cliff diving (yamaç atlayışı), yüzme, son yıllarda ise snowboard ve binicilik sporlarına ilgi duyuyormuş. Cliff diving’de atlayış yaptığı en yüksek nokta, 25 metreymiş.

Haberin Devamı

· Profesyonel drone pilotuymuş. Oynadığı dizinin drone çekimlerini bazen o yapıyormuş.· Voleybol oynadığı dönem sezon arası çalıştığı bir restoranda bir menajerin kartvizitini vermesi, hayatının dönüm noktası olmuş.· Yıllar önce İstanbul’a gelen Amerikalı oyuncu Kirsten Dunst, bir restorana girmek istemiş, ancak güvenlik görevlileri oyuncuyu tanımadıkları için içeri almamış. Dunst’ı tanıyan Melih Özkaya duruma müdahale etmiş ve onu içeri aldırmış. Sohbet sırasında aralarında bir dostluk kurulmuş. Özkaya, 1 gün boyunca Kirsten Dunst’a İstanbul’u gezdirmiş.

Haberin Devamı

· Araba kullanmayı PlayStation oyunundan öğrenmiş.· Arabaları çok sevdiği için bir dönem Arda Turan’ın mekanında vale olarak çalışmış.

SEVDA ERGİNCİ: Babasının tiyatro tutkusu onu oyuncu yaptı

· Sevda Erginci, oyunculuğa ilk adımı 15 yaşındayken tiyatro eğitimi alarak atmış. Bir süre çocuk oyunlarında rol alan Erginci, sahnede keşfedildikten sonra dizi setleriyle tanışmış.

· Babası iyi bir fotoğrafçı ve tiyatro izleyicisiymiş. Erginci, babasıyla birlikte sık sık tiyatro oyunlarına gittiği için oyunculuğa ilgi duymaya başlamış.

· Astrolojiye merak duyan oyuncu, bununla ilgili ritüelleri de yapmaya çalışıyormuş.

· Boş zamanlarında amatör olarak seramik ve heykel sanatıyla ilgileniyormuş.· En büyük hobilerinden biri de ormanda at binmek ve doğada vakit geçirmekmiş.· Çocukluk hayali balerin olmakmış.· Geleceğe dair plan yapmayı sevmiyormuş ve her an fikir değiştirmek gibi bir huyu varmış.