Bunları biliyor muydunuz? Röportajdan evliliğe

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
İşte Covide tuzak kuran Türk Dünya onu konuşuyor...İşte Covid'e tuzak kuran Türk! Dünya onu konuşuyor...#Derya Unutmaz
Süper Lig maçlarının yayınında yeni dönem 3 farklı kanal ve devrim gibi özet kararı...Süper Lig maçlarının yayınında yeni dönem! 3 farklı kanal ve devrim gibi özet kararı...#Süper Lig
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâyeBir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye#Hello Games
TBMM Başkanı Şentoptan CNN TÜRKte önemli açıklamalarTBMM Başkanı Şentop'tan CNN TÜRK'te önemli açıklamalar#TBMM
Cinayetin nedeni 65 bin TL Detaylar gün yüzüne çıkıyorCinayetin nedeni 65 bin TL! Detaylar gün yüzüne çıkıyor#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur#İmamoğlu
Gün sayıyor Özel tasarlandı... İlk kez görüntülendiGün sayıyor! Özel tasarlandı... İlk kez görüntülendi#TUSAŞ
Kabinede görev değişimi... Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandıKabine'de görev değişimi... Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı#Abdülhamit Gül
Umutlandıran açıklama: Salgının sonunu getirebilirUmutlandıran açıklama: Salgının sonunu getirebilir#Koronavirüs
Hadisenin 40 bin dolarlık yüzüğü davaya girdiHadise'nin 40 bin dolarlık yüzüğü davaya girdi#Mehmet Dinçerler
Yargıtaydan sadakatsiz eş kararı Ağır kusurlu sayıldıYargıtay'dan 'sadakatsiz eş' kararı! Ağır kusurlu sayıldı#Yargıtay
Krizin sıfır noktası Eller tetikte, sinirler gerginKrizin sıfır noktası! Eller tetikte, sinirler gergin#Ukrayna
Okul yöneticilerine liderlik ve bütçe eğitimiOkul yöneticilerine liderlik ve bütçe eğitimi#Mahmut Özer
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'#Tahiti
Figüran Vedat’ın kâbusuFigüran Vedat’ın kâbusu#Vedat Gümüşgöz
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Bunları biliyor muydunuz? Röportajdan evliliğe

#Şevval Sam#Sevda Erginci#Melih Özkaya
Bunları biliyor muydunuz Röportajdan evliliğe
Behlül AYDIN

Bu haftanın konukları Şevval Sam, Sevda Erginci, Melih Özkaya ve Nilay Erdönmez...

Haberin Devamı

ŞEVVAL SAM: Röportajdan evlilik doğdu

· Oyuncu ve müzisyen Şevval Sam’ın ilk ve tek evliliğini Beşiktaş’ın ‘Sarı Fırtına’ lakaplı efsane futbolcularından Metin Tekin’le yaptığını biliyor muydunuz? Sam, henüz 14 yaşındayken okul gazetesi için Metin Tekin’le röportaj yapmaya gitmiş. Sohbet sırasında Tekin’e “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yönelten Sam, “Düşünmüyorum” yanıtını alınca “Yemeğe çıkalım mı?” diye teklifte bulunmuş. Tekin de “Büyüyünce çıkarız” yanıtını vermiş.
· Üniversite yıllarında Şevval Sam ve Metin Tekin’in yolları tekrar kesişmiş ve aşk yaşamaya başlamışlar. Sam 19, Tekin 28 yaşındayken evlenmişler. 1993 yılında evlenme kararı alan ikili, 1999’da boşanmış.
· İki ünlü ismin evliliğinden dünyaya gelen Taro Emir Tekin, şu sıralar “Sadakatsiz” dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor.
· Kendisi gibi müzisyen olan Sarp Maden’le 14 yıldır aşk yaşayan Şevval Sam, evliliğe tövbe etmiş. Ünlü oyuncu, “Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?” diye sorulunca “Böyle mutluyuz” yanıtını veriyor.

Haberin Devamı

Bunları biliyor muydunuz Röportajdan evliliğe

Taro Emir Tekin

· Müzisyen bir aileden gelen Şevval Sam’ın doğduğu ev tam bir müzik okulu. Müzisyen Leman Sam ve Selim Sam’ın kızı olan Şevval Sam’ın ablası Şehnaz Sam da şarkıcı.
· Şevval Sam’ın en büyük tutkusu otomobillermiş. Sanatçı, “Her türlü arabayı kullanırım” diyormuş. O kadar ki lise yıllarında derste sırasında otururken, ayaklarıyla gaz-debriyaj pratiği yaparmış!
· Sam’ın çocukken hayali, büyüyünce sanayide tamirci olmakmış.
· Hayvan hakları savunucusu olan Şevval Sam, 22 yıldır vejetaryen besleniyormuş.
· Sam’da disleksi yani öğrenme bozukluğu varmış, bu nedenle sayfalarca okuma yaparken zorlanıyormuş.

NİLAY ERDÖNMEZ: Huzur veren fotoğraf

· Oyuncu Nilay Erdönmez, tam bir resim âşığıymış. Gezdiği müzelerde bazen bir resmin önünde durup saatlerce o eseri inceliyormuş.
· Erdönmez bir projeye başladığında, rolüne hazırlanırken çevresinde asla kimseyi istemiyormuş. Hazırlık sürecinde rolü hakkında sorular sorulmasına da çok kızıyormuş.
· İlginç ama bir şeye üzüldüğü veya kırıldığı zaman, annesiyle anneannesinin dans ederken çekilmiş fotoğrafını karşısına alıp dans etmek gibi bir ritüeli varmış. Bu şekilde huzur bulduğuna inanıyormuş.

Haberin Devamı

Bunları biliyor muydunuz Röportajdan evliliğe


· Yıllardır günlük tutan Nilay Erdönmez’i son zamanlarda ölüm korkusu sarmış. Eğer ölürse başkası yazdıklarını okumasın diye günlüklerini yok etmeye başlamış...
· Astrolojiye meraklı olan Erdönmez, yıllık haritasını da hep takip edermiş.
· Nilay Erdönmez’in yükseklik korkusu varmış. Sırf bu korkusunu yenebilmek için bir gün şelaleden dereye atlamış, ancak çenesi yarılmış ve dikiş atılmış. Merak edenler için; yükseklik korkusu halen devam ediyormuş...

MELİH ÖZKAYA: KIrsten Dunst’a yardıma koştu

· Oyunculuğa başlamadan önce 15 sene profesyonel voleybol oynayan Melih Özkaya, birinci ve ikinci ligdeki birçok takımda forma giymiş.
· Adrenalin tutkunu oyuncu, cliff diving (yamaç atlayışı), yüzme, son yıllarda ise snowboard ve binicilik sporlarına ilgi duyuyormuş. Cliff diving’de atlayış yaptığı en yüksek nokta, 25 metreymiş.

Haberin Devamı

Bunları biliyor muydunuz Röportajdan evliliğe


· Profesyonel drone pilotuymuş. Oynadığı dizinin drone çekimlerini bazen o yapıyormuş.
· Voleybol oynadığı dönem sezon arası çalıştığı bir restoranda bir menajerin kartvizitini vermesi, hayatının dönüm noktası olmuş.
· Yıllar önce İstanbul’a gelen Amerikalı oyuncu Kirsten Dunst, bir restorana girmek istemiş, ancak güvenlik görevlileri oyuncuyu tanımadıkları için içeri almamış. Dunst’ı tanıyan Melih Özkaya duruma müdahale etmiş ve onu içeri aldırmış. Sohbet sırasında aralarında bir dostluk kurulmuş. Özkaya, 1 gün boyunca Kirsten Dunst’a İstanbul’u gezdirmiş.

Bunları biliyor muydunuz Röportajdan evliliğe


· Araba kullanmayı PlayStation oyunundan öğrenmiş.
· Arabaları çok sevdiği için bir dönem Arda Turan’ın mekanında vale olarak çalışmış.

Haberin Devamı

SEVDA ERGİNCİ: Babasının tiyatro tutkusu onu oyuncu yaptı

· Sevda Erginci, oyunculuğa ilk adımı 15 yaşındayken tiyatro eğitimi alarak atmış. Bir süre çocuk oyunlarında rol alan Erginci, sahnede keşfedildikten sonra dizi setleriyle tanışmış.
· Babası iyi bir fotoğrafçı ve tiyatro izleyicisiymiş. Erginci, babasıyla birlikte sık sık tiyatro oyunlarına gittiği için oyunculuğa ilgi duymaya başlamış.
· Astrolojiye merak duyan oyuncu, bununla ilgili ritüelleri de yapmaya çalışıyormuş.

Bunları biliyor muydunuz Röportajdan evliliğe


· Boş zamanlarında amatör olarak seramik ve heykel sanatıyla ilgileniyormuş.
· En büyük hobilerinden biri de ormanda at binmek ve doğada vakit geçirmekmiş.
· Çocukluk hayali balerin olmakmış.
· Geleceğe dair plan yapmayı sevmiyormuş ve her an fikir değiştirmek gibi bir huyu varmış.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şevval Sam#Sevda Erginci#Melih Özkaya

BAKMADAN GEÇME!

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games

BAKMADAN GEÇME!

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games