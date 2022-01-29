Bunları biliyor muydunuz? Röportajdan evliliğe

ŞEVVAL SAM: Röportajdan evlilik doğdu
· Oyuncu ve müzisyen Şevval Sam’ın ilk ve tek evliliğini Beşiktaş’ın ‘Sarı Fırtına’ lakaplı efsane futbolcularından Metin Tekin’le yaptığını biliyor muydunuz? Sam, henüz 14 yaşındayken okul gazetesi için Metin Tekin’le röportaj yapmaya gitmiş. Sohbet sırasında Tekin’e “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yönelten Sam, “Düşünmüyorum” yanıtını alınca “Yemeğe çıkalım mı?” diye teklifte bulunmuş. Tekin de “Büyüyünce çıkarız” yanıtını vermiş.
· Üniversite yıllarında Şevval Sam ve Metin Tekin’in yolları tekrar kesişmiş ve aşk yaşamaya başlamışlar. Sam 19, Tekin 28 yaşındayken evlenmişler. 1993 yılında evlenme kararı alan ikili, 1999’da boşanmış.
· İki ünlü ismin evliliğinden dünyaya gelen Taro Emir Tekin, şu sıralar “Sadakatsiz” dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor.
· Kendisi gibi müzisyen olan Sarp Maden’le 14 yıldır aşk yaşayan Şevval Sam, evliliğe tövbe etmiş. Ünlü oyuncu, “Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?” diye sorulunca “Böyle mutluyuz” yanıtını veriyor.
NİLAY ERDÖNMEZ: Huzur veren fotoğraf
· Oyuncu Nilay Erdönmez, tam bir resim âşığıymış. Gezdiği müzelerde bazen bir resmin önünde durup saatlerce o eseri inceliyormuş.
· Erdönmez bir projeye başladığında, rolüne hazırlanırken çevresinde asla kimseyi istemiyormuş. Hazırlık sürecinde rolü hakkında sorular sorulmasına da çok kızıyormuş.
· İlginç ama bir şeye üzüldüğü veya kırıldığı zaman, annesiyle anneannesinin dans ederken çekilmiş fotoğrafını karşısına alıp dans etmek gibi bir ritüeli varmış. Bu şekilde huzur bulduğuna inanıyormuş.
MELİH ÖZKAYA: KIrsten Dunst’a yardıma koştu
· Oyunculuğa başlamadan önce 15 sene profesyonel voleybol oynayan Melih Özkaya, birinci ve ikinci ligdeki birçok takımda forma giymiş.
· Adrenalin tutkunu oyuncu, cliff diving (yamaç atlayışı), yüzme, son yıllarda ise snowboard ve binicilik sporlarına ilgi duyuyormuş. Cliff diving’de atlayış yaptığı en yüksek nokta, 25 metreymiş.
SEVDA ERGİNCİ: Babasının tiyatro tutkusu onu oyuncu yaptı
· Sevda Erginci, oyunculuğa ilk adımı 15 yaşındayken tiyatro eğitimi alarak atmış. Bir süre çocuk oyunlarında rol alan Erginci, sahnede keşfedildikten sonra dizi setleriyle tanışmış.
· Babası iyi bir fotoğrafçı ve tiyatro izleyicisiymiş. Erginci, babasıyla birlikte sık sık tiyatro oyunlarına gittiği için oyunculuğa ilgi duymaya başlamış.
· Astrolojiye merak duyan oyuncu, bununla ilgili ritüelleri de yapmaya çalışıyormuş.