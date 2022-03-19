Bunları biliyor muydunuz? İşte Neslihan Atagül'ün en büyük hayali!

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NESLİHAN ATAGÜL

Hayali aslana sarılmak!

· Ekranların sevilen ismi Neslihan Atagül, henüz 8 yaşındayken oyunculuk hayalleri kurmaya başlamış. 13 yaşında Bilinmeyen Numaralar Servisi’nden bir ajansın numarasını alıp aramış, oyuncu olmak istediğini söylemiş. Olumlu yanıt alan oyuncu, annesiyle birlikte ajansın kapısını çalarak oyunculuğa giden yolda ilk adımı atmış.

· Oyunculuk hayalinden hiç vazgeçmese de, Atagül bir dönem edebiyata merak sarmış ve edebiyat öğretmeni olmayı düşünmüş.

· Dar gelirli bir ailede yetişen Neslihan Atagül’ün babası şoför, annesi ise ev hanımıymış.

· Atagül’ün en büyük tutkusu çizme giymekmiş. Bu nedenle onu yazın bile çizmeyle görebilirsiniz.

· Eşi Kadir Doğulu gibi doğa âşığı olan Atagül, kamp yapmayı çok seviyormuş.

· Kahve, olmazsa olmazları arasındaymış ve sabahları espresso içmeden güne başlamazmış.

· Birçok kişiye ürkütücü gelebilir ama Neslihan Atagül’ün en büyük hayali yetişkin bir aslana sarılmakmış! Belki bir gün bu hayali de gerçek olur...

· Güzel oyuncunun klostrofobisi varmış. Kapalı alanda kalmaktan rahatsız oluyormuş.

· Çoğu kadın gibi Neslihan Atagül de kuaförde vakit geçirmeyi ve alışverişe çıkmayı çok sevmiyormuş. Tişört, gömlek gibi parçaları da genellikle denemeden alırmış.

· Yazı yazmayı seven oyuncunun, şiir ve düz yazılarını biriktirdiği not defterleri varmış.

· Atagül çizim yapmayı da seviyormuş ve amatör olarak resim yapıyormuş.

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BUSE ARSLAN

Palyaço korkusu







· Buse Arslan, oyunculuk kariyerine sevilen dizi “Akasya Durağı” ile adım atmış.

· Küçükken ailesi Arslan’ı yurtdışından gelen bir sirk ekibini izlemeye götürmüş. Fotoğrafını çekmek için onu başında kovboy şapkası, elinde silahla bir taya bindirmek istemişler. Ata binmek istemeyen oyuncu, bir palyaçonun gizlice silahı sırtına dayamasıyla büyük korku yaşamış. O günden sonra da palyaço fobisi (Koulrofobi) oluşmuş ve bunu bir türlü yenememiş.

· En nefret ettiği hareket, yanağından makas alınmasıymış. Bu yüzden birçok kez arkadaşlarıyla kavga etmiş.

· Kütüphaneye girince birileri rahatsız olabilir diye panik yaşıyormuş. Çok hareketli olduğu için ses yapmaktan çekiniyormuş.

· Kendini en çok kafe tarzı kitabevlerinde huzurlu hissediyormuş.

İPEK ARKAN

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Zeytin yiyemiyor







· 25 yaşındaki genç oyuncu İpek Arkan, ergenlik çağında evrim geçirenlerden. Bebeklik fotoğraflarını görenler onu erkek sanıyormuş.

· Marmara Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Arkan’ın resim yeteneği çocukluğunda fark edilmiş. 8 yaşındayken arkadaşları çizdiği resimleri onun yaptığına inanmayınca onlarla kavga edip yanlarında çizim yapmaya başlamış.

· Zeytinyağını çok sevmesine rağmen anaokulunda öğretmeninin zorlaması sebebiyle hâlâ zeytin yiyemiyormuş.

· Çocukken boyu uzun olduğu için basketbol eğitimi teklifleri almış. Fenerbahçe ve DSİ’nin bünyesinde ücretsiz eğitim görmüş. Fakat dalağı çok çabuk şiştiği için koşamadığından basketbolu bırakmak zorunda kalmış.

· Çocukken hiperaktifliği yüzünden doktora gitmiş, bu yüzden spor ve sanata yönelmiş.

· 8-9 yaşlarındayken senaryosunu yazdığı metinleri arkadaşlarına dağıtıp ezberletirmiş. Kamerasıyla onları ve kendisini senaryoya uygun çeker, kurgusunu da yaparak kendi kısa filmlerini hazırlarmış.

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KORCAN KOL

Kurs parası için kâğıt topladı









· Şimdilerde kaslı vücuduyla adından söz ettiren 21 yaşındaki oyuncu Korcan Kol, çocukken obezmiş. Aşırı kiloları nedeniyle de utangaç bir kişiliğe sahipmiş.

· Kameraların karşısına ilk olarak 2019 yılında Aleyna Tilki ile birlikte bir jean markasının reklamında çıkmış.

· Oyuncu olma isteğiyle gittiği eğitim kurslarına parası yetmeyince bir süre kâğıt toplayıcılığı yapmış ve kurs parasını çıkarmış.

· Karanlık ve eşek arısı, en büyük korkularıymış.

· Saçlarına büyük özen gösteren Korcan Kol, iki yumurta sarısı ve iki yemek kaşığı zeytinyağı ile hazırladığı saç maskesiyle düzenli olarak bakım yapıyormuş.

· Genç oyuncu, 6 yıldır uzattığı saçlarını sadece oyunculuk için kazıtabileceğini söylüyor.

· Gastronomi okuyan Korcan Kol’un hobileri arasında yemek yapmak da var. Spor yaptığı için kendine genellikle kalorisi ve yağ oranı düşük yemekler hazırlıyormuş.