Bunları biliyor muydunuz? Burak Altay'ın evi yıllar önce roketli saldırıya uğramış!

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BURAK ALTAY

EVİ ROKETLİ SALDIRIYA UĞRADI

· Burak Altay, oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapıyormuş. Uzun süre mekanlarda sahne almış.

· Polis müdürü olan babasının mesleği nedeniyle farkı şehirlerde bulunmuş. Babasının görev yaptığı Şırnak’ta oturdukları ev, 7 kez roketli saldırıya uğramış.

· PlayStation oynamaktan büyük keyif almasına rağmen ciddi vakit ayırdığı için bu durumdan rahatsızmış.

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· Elektronik spor oyunlarına meraklı olduğu için “Oyunculuğu seçmeseydim E-spor oyuncusu olurdum” diyormuş.· Çok iyi pilav yaparmış ve pilav-kuru fasulye ikilisi en sevdiği yemeklermiş.· Burak Altay, meslektaşları Engin Altan Düzyatan, Rıza Kocaoğlu, Şebnem Bozoklu, Gözde Kansu ve Öner Erkan ile birlikte 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmuş.· İki kez evlenip boşanan Altay’ın 10 yaşında Melek Arya adında bir kızı varmış.

BÜŞRA DEVELİ

OYUNCULUK AŞKINA OKULUNU DONDURDU

· Oyuncu Büşra Develi, anne ve babasının ayrılma kararı almasıyla zor bir çocukluk geçirmiş. Boşanmanın ardından annesiyle kalan ve uzun bir süre babasıyla görüşemeyen oyuncu, İzmit’te yaşayan babasıyla iletişime geçtiği dönem onu kaybetmiş.

· Oyunculuk hayali kuran Develi, Antalya’dan İstanbul’a giderek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nün sınavını kazanmış. Oyunculuk teklifleri almaya başlayınca 3’üncü sınıfta okulunu dondurarak çalışmaya başlamış.

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· Popülerliğe kavuşmadan önce İlyas Yalçıntaş’ın “İncir” şarkısının klibinde oynamış.· Okumayı çok seven oyuncunun günlüklerini tuttuğu bir defteri varmış. İleride bunları senaryolaştırırsa hiç şaşırmayın.· Ekranda kendini izlemeyi çok itici ve tuhaf bulsa da zamanla bu durumu aşmayı başarmış.· Çocukları çok sevdiğini söyleyen Develi, “Oyuncu olmasaydım sınıf öğretmeni olmak isterdim” diyor.· Spor ve pilates salonunda vakit geçirmekten keyif alıyormuş.· En büyük tutkusu motosiklet kullanmakmış. İstanbul trafiğine motosikletli çözüm bulmuş.· En sevmediği yiyecek tavukmuş.

YEŞİM DALGIÇER

PİŞİ YAPARKEN YANGIN ÇIKARDI

· Çocukken birçok meslek hayali kuran Yeşim Dalgıçer, en çok astronotluktan etkilenmiş. “İşim gereği pek çok mesleği oynama şansı buldum” diyen Dalgıçer’in gelecekteki hayali bir astronotu canlandırmakmış.

· Parlak bir eğitim hayatı geçiren Dalgıçer, liseyi okul birincisi olarak tamamlamış. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuş.

· 14 yaşında mutfakta pişi yaparken tavanın içindeki yağın alev alması sonucu yangın çıkarmış. Tavayı pencereden dışarı atmak isterken rüzgârla alevler saçını, kirpiklerini ve üstünü yakmış. Vücudunun yüzde 70’i yanan oyuncu, gördüğü tedaviyle yanık izlerinden kurtulmuş.

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· Fiziksel olarak kendisini beğense de boyunun biraz daha uzun olmasını istiyormuş.· Yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen martının ayak bileğini ısırması sonucu uzun süre kuş fobisi oluşmuş. Zamanla bu korkuyu aşmayı başarmış.· Arnavut göçmeni olduğu için eskiden hamur işi yemeklerde bayağı iddialıymış. Şimdi ise 2 yıldır glutensiz besleniyormuş.· Şu sıralar kuantum enerjisine merak sarmış ve bilimsel yayınları inceliyormuş.

HAKAN BULUT

KIZ ETKİLEME UĞRUNA KOLUNU KIRDI

· “Seksenler” dizisinin Butik Ali’si Hakan Bulut, 28 yaşına kadar ‘Namı olan bir mahalle’ dediği Kadıköy Fikirtepe’de yaşamış. Mahallenin zor yanları olduğunu söylese de “Arkadaşlık ve komşuculuğu yaşayan bir çocuktum” diyor.

· Asker olma hayaliyle ailesinden habersiz askeri liselere giriş sınavına kayıt yaptırmış. Ama kazanamamış.





· Tiyatroya, 2001 yılında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde başlamış. Daha sonra Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’ne giriş yapmış.· Ailesiyle çıktığı tatilde tanıştığı bir kızı etkilemek için top yakalama oyununda yaptığı hareket yüzünden kolunu kırmış. Ama kızı etkileyememiş.· Okuduğu bir yazı sonrası 8 rakamının kendisine uğurlu geldiğine inanıyormuş. Yıllar içinde birçok kez bu rakam karşısına çıkmış.