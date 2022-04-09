Bunları biliyor muydunuz? Burak Altay'ın evi yıllar önce roketli saldırıya uğramış!

BURAK ALTAY
EVİ ROKETLİ SALDIRIYA UĞRADI
· Burak Altay, oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapıyormuş. Uzun süre mekanlarda sahne almış.
· Polis müdürü olan babasının mesleği nedeniyle farkı şehirlerde bulunmuş. Babasının görev yaptığı Şırnak’ta oturdukları ev, 7 kez roketli saldırıya uğramış.
· PlayStation oynamaktan büyük keyif almasına rağmen ciddi vakit ayırdığı için bu durumdan rahatsızmış.
BÜŞRA DEVELİ
OYUNCULUK AŞKINA OKULUNU DONDURDU
· Oyuncu Büşra Develi, anne ve babasının ayrılma kararı almasıyla zor bir çocukluk geçirmiş. Boşanmanın ardından annesiyle kalan ve uzun bir süre babasıyla görüşemeyen oyuncu, İzmit’te yaşayan babasıyla iletişime geçtiği dönem onu kaybetmiş.
· Oyunculuk hayali kuran Develi, Antalya’dan İstanbul’a giderek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nün sınavını kazanmış. Oyunculuk teklifleri almaya başlayınca 3’üncü sınıfta okulunu dondurarak çalışmaya başlamış.
YEŞİM DALGIÇER
PİŞİ YAPARKEN YANGIN ÇIKARDI
· Çocukken birçok meslek hayali kuran Yeşim Dalgıçer, en çok astronotluktan etkilenmiş. “İşim gereği pek çok mesleği oynama şansı buldum” diyen Dalgıçer’in gelecekteki hayali bir astronotu canlandırmakmış.
· Parlak bir eğitim hayatı geçiren Dalgıçer, liseyi okul birincisi olarak tamamlamış. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuş.
· 14 yaşında mutfakta pişi yaparken tavanın içindeki yağın alev alması sonucu yangın çıkarmış. Tavayı pencereden dışarı atmak isterken rüzgârla alevler saçını, kirpiklerini ve üstünü yakmış. Vücudunun yüzde 70’i yanan oyuncu, gördüğü tedaviyle yanık izlerinden kurtulmuş.
HAKAN BULUT
KIZ ETKİLEME UĞRUNA KOLUNU KIRDI
· “Seksenler” dizisinin Butik Ali’si Hakan Bulut, 28 yaşına kadar ‘Namı olan bir mahalle’ dediği Kadıköy Fikirtepe’de yaşamış. Mahallenin zor yanları olduğunu söylese de “Arkadaşlık ve komşuculuğu yaşayan bir çocuktum” diyor.
· Asker olma hayaliyle ailesinden habersiz askeri liselere giriş sınavına kayıt yaptırmış. Ama kazanamamış.