Bunları biliyor musunuz? 'Çirkin Kral’ın güzellik kraliçesi eşi'

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NEBAHAT ÇEHRE :Çirkin Kral’ın güzellik kraliçesi eşi

· Nebahat Çehre’nin Türk sinemasının ‘Çirkin Kral’ı Yılmaz Güney’le evlendiğini biliyor muydunuz?

1964 yılında tanışan Çehre ile Güney, tutkulu bir aşk yaşamış ve 1967’de evlenmiş. Fakat aralarındaki bitmek bitmeyen kavgalar, 1 yıl sonra boşanmalarına yol açmış. “Hayatın gerçeğini Yılmaz’ı tanıdıktan sonra öğrendim” diyen Çehre, ikinci evliliğini ise 1976’da milli basketbolcu Yavuz Demir’le yapmış. Ancak o evlilik de 1979’da noktalanmış.

· Çehre’ye şöhreti getiren ise podyumlar olmuş. Usta oyuncu, 1960 yılında, henüz 15 yaşındayken katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması’nda birinci seçilmiş.

· Çehre, 70’li yıllarda sahneye çıkarak şarkıcılık da yapmış. 10 yıl gazinolarda sahne alan Çehre, bestesi Sezen Aksu’ya ait “Büklüm Büklüm” şarkısıyla zirveye oturmuş.

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· Usta oyuncu kıyafetlerine çok önem verirmiş. 30-40 yıllık kıyafetlerini bile halen dolabında muhafaza ediyormuş.· En büyük korkusu böceklermiş. Oyuncu, irili ufaklı bütün böceklerden korkuyor, gördüğünde de çığlık atarak kaçıyormuş.· Nebahat Çehre sette telefon kullanılmasına karşıymış. Sete gittiğinde telefonunu ya sessize alırmış ya da tamamen kapatırmış. Genç oyunculara da sık sık bu yönde tavsiyede bulunurmuş.

OKTAY KAYNARCA: Takıntı hastalığı geçmişte kaldı

· Oktay Kaynarca, küçük yaşta obsesyondan (takıntı) muzdaripmiş. Zor bir çocukluk dönemi geçiren Kaynarca, bu hastalıktan aldığı eğitimlerle kurtulmuş.

· Kaynarca, lise yıllarında dersleri iyi gitmeyince bir kamyon fabrikasında işçi olarak çalışmaya başlamış. Ancak yaşadığı zorluklar üzerine kısa süre sonra yeniden okula dönmeye karar vermiş. Kaynarca, liseyi bitirdikten sonra da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na girmiş.

· Oyuncunun en büyük tutkusu antika otomobillermiş ve eski araçları toplayıp tamir ettiriyormuş.· Oktay Kaynarca’nın en sevdiği aksesuvarlar, saat ve tespihmiş. Evinde, fiyatı 200 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen saatlerin bulunduğu bir koleksiyonu varmış.· Türkü dinlemek, ünlü oyuncu için bir nevi detoks yöntemiymiş. Kafa dağıtmak ve ruhunu dinlendirmek istediği zamanlarda türkü dinliyormuş.

BURÇİN TERZİOĞLU: Burçin Carlos!

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· Burçin Terzioğlu, oyunculukla henüz 5 yaşındayken tanışmış. “Patron Duymasın” filminde Zeki Alasya ve Metin Akpınar’la, “Çıplak Vatandaş” filminde de Şener Şen’le birlikte rol almış.

· Ünlü oyuncu, okul yıllarında çok yaramazmış. Ortaokulda arkadaşlarıyla sürekli kavga eden Terzioğlu’nun ailesine şikâyet yağıyormuş.

· Gençliğinde sporu abartınca, Burçin Terzioğlu’nun bacak kasları fazla gelişmiş. Güzel oyuncu o yıllarda kendini Brezilyalı futbolcu Roberto Carlos’a benzetiyormuş!

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Yemek yapmayı seven oyuncu, 2 yıl gastronomi eğitimi almış.· Bilmeyenler için Burçin Terzioğlu’nun 2008 yılında “Fırtına” dizisinin setinde tanıştığı Murat Yıldırım’la evlendiğini de hatırlatalım. Büyük bir aşka evlenen çiftin birlikteliği 2014 yılında son bulmuştu.

EMRE ALTUĞ: Az kalsın dudaklarını inceltecekti!

· Emre Altuğ, konservatuvar yıllarında, kalın bulduğu dudaklarını inceltmek için bir estetik cerrahla görüşmüş. Arkadaşlarının itirazları üzerine operasyondan son anda vazgeçmiş. İlk çıkış yaptığı dönem dudaklarıyla dikkat çeken Altuğ, yıllar sonra verdiği bir röportajda “Dudaklarımın bu kadar meşhur olacağını bilmiyordum” demişti.

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· Emre Altuğ’un abisi Ahmet Altuğ da müzisyenmiş. Türkiye’nin en önemli davulcuları arasında yer alan Ahmet Altuğ, uzun yıllar Erol Evgin, İlhan İrem, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi ustaların orkestralarında çalmış. Şimdilerde ise ailesiyle birlikte Amerika’da yaşıyormuş.· Emre Altuğ, gençlik döneminde meslek seçimi konusunda çok kararsızlık yaşamış. 16 yaşında gitar çalmayı öğrenerek müziğe yönelen Altuğ, o yıllarda oyunculukla da yakından ilgileniyormuş. Neticede bir seçim yapmak zorunda kalmadı, her iki meslekte de başarılı oldu...· Oyunculukta kendisini geliştirmek isteyen Altuğ, Güngör Dilmen, Cüneyt Türel, Yıldız Kenter ve Haldun Dormen gibi usta isimlerden eğitim almış.· Bir dönem de Sezen Aksu, Sertab Erener, Levent Yüksel, Leman Sam ve Nilüfer’in vokalistlik yapmış.

İPEK AÇAR: ‘Acı’da iddialı

· Müzik yeteneği henüz 5 yaşındayken ailesi tarafından keşfedilen İpek Açar, 11 yaşında katıldığı TAÇSAV müzik yarışmasındaki performansıyla birincilik ödülünü kazanmış.

· Açar, 1993 yılında Hürriyet Gazetesi ve Raks firmasının düzenlediği ses yarışmasında da birincilik ödülünün sahibi olmuş.

· İpek Açar, 1995 yılından itibaren, eski eşi merhum sanatçı Kayahan’ın vokalistliğini yapmaya başlamış.

· Küçükken, “Bir küçücük aslancık varmış” adlı çocuk şarkısını her duyduğunda korkudan ağlarmış.· Ünlü sanatçının sütlü tatlılara karşı alerjisi varmış. Bu rahatsızlığını bilen arkadaşları da okulda kendisine zorla sütlaç yedirirmiş! Açar sütü sadece kahvede kullanıyormuş.· Acı yemek sesi güzelleştirir mi bilinmez ama şarkıcının acı lezzetlere karşı zaafı varmış. Bu konuda hayli de iddialı olan Açar, “Hiç kimsenin yiyemediği acıları bile yerim” diyormuş.