Bunları biliyor musunuz? 'Çirkin Kral’ın güzellik kraliçesi eşi'

NEBAHAT ÇEHRE :Çirkin Kral’ın güzellik kraliçesi eşi
· Nebahat Çehre’nin Türk sinemasının ‘Çirkin Kral’ı Yılmaz Güney’le evlendiğini biliyor muydunuz?
1964 yılında tanışan Çehre ile Güney, tutkulu bir aşk yaşamış ve 1967’de evlenmiş. Fakat aralarındaki bitmek bitmeyen kavgalar, 1 yıl sonra boşanmalarına yol açmış. “Hayatın gerçeğini Yılmaz’ı tanıdıktan sonra öğrendim” diyen Çehre, ikinci evliliğini ise 1976’da milli basketbolcu Yavuz Demir’le yapmış. Ancak o evlilik de 1979’da noktalanmış.
· Çehre’ye şöhreti getiren ise podyumlar olmuş. Usta oyuncu, 1960 yılında, henüz 15 yaşındayken katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması’nda birinci seçilmiş.
· Çehre, 70’li yıllarda sahneye çıkarak şarkıcılık da yapmış. 10 yıl gazinolarda sahne alan Çehre, bestesi Sezen Aksu’ya ait “Büklüm Büklüm” şarkısıyla zirveye oturmuş.
OKTAY KAYNARCA: Takıntı hastalığı geçmişte kaldı
· Oktay Kaynarca, küçük yaşta obsesyondan (takıntı) muzdaripmiş. Zor bir çocukluk dönemi geçiren Kaynarca, bu hastalıktan aldığı eğitimlerle kurtulmuş.
· Kaynarca, lise yıllarında dersleri iyi gitmeyince bir kamyon fabrikasında işçi olarak çalışmaya başlamış. Ancak yaşadığı zorluklar üzerine kısa süre sonra yeniden okula dönmeye karar vermiş. Kaynarca, liseyi bitirdikten sonra da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na girmiş.
BURÇİN TERZİOĞLU: Burçin Carlos!
· Burçin Terzioğlu, oyunculukla henüz 5 yaşındayken tanışmış. “Patron Duymasın” filminde Zeki Alasya ve Metin Akpınar’la, “Çıplak Vatandaş” filminde de Şener Şen’le birlikte rol almış.
· Ünlü oyuncu, okul yıllarında çok yaramazmış. Ortaokulda arkadaşlarıyla sürekli kavga eden Terzioğlu’nun ailesine şikâyet yağıyormuş.
· Gençliğinde sporu abartınca, Burçin Terzioğlu’nun bacak kasları fazla gelişmiş. Güzel oyuncu o yıllarda kendini Brezilyalı futbolcu Roberto Carlos’a benzetiyormuş!
EMRE ALTUĞ: Az kalsın dudaklarını inceltecekti!
· Emre Altuğ, konservatuvar yıllarında, kalın bulduğu dudaklarını inceltmek için bir estetik cerrahla görüşmüş. Arkadaşlarının itirazları üzerine operasyondan son anda vazgeçmiş. İlk çıkış yaptığı dönem dudaklarıyla dikkat çeken Altuğ, yıllar sonra verdiği bir röportajda “Dudaklarımın bu kadar meşhur olacağını bilmiyordum” demişti.
İPEK AÇAR: ‘Acı’da iddialı
· Müzik yeteneği henüz 5 yaşındayken ailesi tarafından keşfedilen İpek Açar, 11 yaşında katıldığı TAÇSAV müzik yarışmasındaki performansıyla birincilik ödülünü kazanmış.
· Açar, 1993 yılında Hürriyet Gazetesi ve Raks firmasının düzenlediği ses yarışmasında da birincilik ödülünün sahibi olmuş.
· İpek Açar, 1995 yılından itibaren, eski eşi merhum sanatçı Kayahan’ın vokalistliğini yapmaya başlamış.
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