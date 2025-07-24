Bu bir film olsaydÄ± milyonlarÄ± aÄŸlatÄ±rdÄ±... Doya doya sevemeden topraÄŸa verdi... Seni kalbime sakladÄ±m!

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TÄ±pkÄ± izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran Titanik filminde olduÄŸu gibi. GenÃ§ aÅŸÄ±klardan birinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, diÄŸerinin hayatta kaldÄ±ÄŸÄ± o final aradan geÃ§en onca yÄ±la raÄŸmen hala unutulmadÄ±... Milyonlarca kiÅŸi filmi defalarca izleyip iki gÃ¶zÃ¼ iki Ã§eÅŸme aÄŸladÄ±.

Peki ya bu tÃ¼rden aÅŸklarÄ±n gerÃ§ek hayatta da olduÄŸunu biliyor musunuz? Elbette her Ã¶lÃ¼m erkendir ama bazen bazÄ± aÅŸklarÄ±n gerÃ§ekten de tam olarak yaÅŸanmadan, Ã§iftten birinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle trajik bir ÅŸekilde sona erdiÄŸini...

YEÅžÄ°LÃ‡AM'IN EN HÃœZÃœNLÃœ AÅžK HÄ°KAYESÄ°

Ä°ster misiniz, Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nda bu tÃ¼r aÅŸklar yaÅŸayan ve sevdiÄŸini gencecik yaÅŸta topraÄŸa veren o Ã§iftleri ve onlarÄ±n hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlayalÄ±m.

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TÃ¼rk sinemasÄ±nda tam da bÃ¶yle bir aÅŸk yaÅŸandÄ±... HenÃ¼z filmi Ã§ekilmedi belki ama eÄŸer Ã§ekilseydi, milyonlarÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸardÄ± kesinlikle... bu aÅŸkÄ±n kahramanlarÄ± Perihan SavaÅŸ ile YÄ±lmaz Zafer'di..

AslÄ±nda daha okul yÄ±llarÄ±ndan birbirlerini tanÄ±yorlardÄ±... SavaÅŸ, tiyatro ile ilgilendiÄŸi iÃ§in gayet popÃ¼lerdi. Ondan bir sÄ±nÄ±f Ã¼stte olan YÄ±lmaz Zafer de onun gizli hayranÄ±.

YÄ±llar sonra ikisi de TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± haline geldi. Birlikte Bir Daha Umut adlÄ± filmde oynadÄ±lar... Sonra aralarÄ±nda yÄ±llardÄ±r bekleyen aÅŸk doÄŸduâ€¦ 1987 yÄ±lÄ±nda evlendiler ve bir Ã§ocuklarÄ± oldu.

Mutlu yuvalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rlerken YÄ±lmaz Zafer kalp krizi geÃ§irdi. O sÄ±rada henÃ¼z 38 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Tam bir yÄ±l sÃ¼rdÃ¼ mÃ¼cadele. Ama olmadÄ± YÄ±lmaz Zafer henÃ¼z 39 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda etti.

Perihan SavaÅŸ ise kalbindeki bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± ve ondan hatÄ±ra oÄŸluyla hayatÄ±na bir yanÄ± eksik ÅŸekilde devam etti.

Ä°ki aÅŸÄ±k evlendiler ama mutluluklarÄ± uzun sÃ¼rmedi. HastalÄ±k ve ardÄ±ndan gelen Ã¶lÃ¼m onlarÄ± ayÄ±rdÄ±.. Perihan SavaÅŸ, bir Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde doya doya sevemeden topraÄŸa verdiÄŸi kocasÄ±na 'Seri kalbime sakladÄ±m' diye seslendi.

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Â TATÄ°LE GÄ°TTÄ°, KARISINI KAYBETTÄ°

KaybettiÄŸi karÄ±sÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±nÄ± onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra da kalbinde taÅŸÄ±yanlardan biri de Liam Neesonâ€¦. O da karÄ±sÄ± oyuncu Natasha Rihardson'Ä± Ã§ok trajik bir ÅŸekilde kaybetti...

2009 yÄ±lÄ±nda bir aile tatiline Ã§Ä±ktÄ±lar. Liam Neeson, Natasha Richardson ve iki oÄŸullarÄ±.

O kÄ±ÅŸ tatilinde Natasha, kayak yaparken dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve baÅŸÄ±nÄ± vurdu. Ã–nce Ã¶nemsemedi. Ama sonradan giderek fenalaÅŸtÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lsa da artÄ±k Ã§ok geÃ§ti... Natasha Richardson hayata veda etti. HenÃ¼z 45 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.. Geride gÃ¶Ã¼ yaÅŸlÄ± kocasÄ± Liam Neeson ve iki erkek evladÄ± kaldÄ±.

Neeson ondan sora bir daha hiÃ§ evlenmedi.

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BAÅžKASINI SEVERSEM ONA Ä°HANET ETMÄ°Åž OLURUM

John Travolta'Ä±n hikayesi de son derece hÃ¼zÃ¼nlÃ¼â€¦ KarÄ±sÄ± Kelly Preston ile 1987 yÄ±lÄ±nda The Experts filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Birbirlerine aÅŸÄ±k oldularâ€¦ SonuÃ§ evliliÄŸe uzandÄ±. Ä°ki oyuncu 1991 yÄ±lÄ±nda evlendi. Ä°ki Ã§ocuklarÄ± oldu.

Bunlardan birini bir aile tatili sÄ±rasÄ±nda kaybettiler. Bu bÃ¼yÃ¼k acÄ±yÄ± ortaklaÅŸa Ã§ektiler ve bir erkek Ã§ocuklarÄ± daha dÃ¼nyaya geldi.

Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Travolta'nÄ±n trajedisi bununla bitmeyecekti.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ karÄ±sÄ± Kelly Preston 2020 yÄ±lÄ±nda kanser yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ±nÄ± kaybetti. O sÄ±rada 57 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Travolta ondan sonra evlenmeyi reddetti. Hatta hayatÄ±na kimseyi almadÄ±. "EÄŸer birini seversem karÄ±ma ihanet edecekmiÅŸim gibi geliyor" bile dedi.

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Travolta ÅŸimdi hayatÄ±nÄ± geride kalan iki Ã§ocuÄŸuna adamÄ±ÅŸ durumda.

Â NÄ°ÅžANLIYKEN KAYBETTÄ°... BAÅžKASIYLA EVLENDi

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Downtown Abbey adlÄ± yapÄ±mla tanÄ±nan Michelle Dockery ise daha trajik bir Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahraman. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o sevgilisiyle evlenemeden daha niÅŸanlÄ±yken onu kaybetti.

Dockery ile John Dineen 2015 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±lar. Fakat Ã§ok geÃ§mede Dineen kansere yakalandÄ±. Hayata veda ettiÄŸinde daha 34 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.. Dockery Ã¶nceki yÄ±l Jasper Waller-Bridge ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

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GENCECÄ°K KOCASINI TOPRAÄžA VERDÄ°

BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya daha kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Ã¶lÃ¼mÃ¼n ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± genÃ§ bir Ã§ifte Ã¼zÃ¼ldÃ¼. Wanted adlÄ± mÃ¼zik grubuyla Ã¼nlenen Tom Parker ile karÄ±sÄ± Kelsey'i daha Ã§ok genÃ§ yaÅŸta, Ã¼stelik Ã§ocuklarÄ± da kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼kken Ã¶lÃ¼m ayÄ±rdÄ±.Â

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Tom Parker nadir rastlanan ve hÄ±zla ilerleyen bir beyin tÃ¼mÃ¶rÃ¼ne yakalandÄ±... KarÄ±sÄ± sonuna kadar ona destek oldu. Ama sonuÃ§ olarak bu Parker'Ä± hayatta tutmaya yetmedi. Tom Parker daha 33 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda etti.

Uzun sÃ¼re iki Ã§ocuÄŸunun bakÄ±mÄ±na odaklanan Kelsey ise kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce "Tom da bunu isterdi" diyerek yeni bir aÅŸka baÅŸladÄ±. Yine de talihsizlik genÃ§ kadÄ±nÄ±n peÅŸini bÄ±rakmadÄ±... Hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduktan kÄ±sa sÃ¼re sonra bu kez de bebeÄŸini kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Â DOKTORUN SÃ–ZLERÄ°YLE YIKILDI

Gelelim yine Ã¼lkemizden bir yarÄ±m kalan aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼ne... MÃ¼zik piyasasÄ±na 'Fidayda' ÅŸarkÄ±sÄ± ile hÄ±zlÄ± bir giriÅŸ yapan Hatice, ÅŸÃ¶hret basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zlÄ±ca tÄ±rmandÄ±.

ÅžarkÄ±larÄ±yla olduÄŸu kadar danslarÄ±yla da beÄŸeni toplayan genÃ§ yÄ±ldÄ±z, kendisi gibi ÅŸarkÄ±cÄ± olan GÃ¼ney Aydan ile gizlice nikah masasÄ±na oturdu.

GÃ¼ney Aydan, kendini iyi hissetmediÄŸi iÃ§in kontrol amacÄ±yla hastaneye giderek tahlil yaptÄ±rdÄ±. Aydan,tahlil sonuÃ§larÄ±nÄ± almaya gittiÄŸinde kendisine verilen â€˜â€˜LÃ¶semi hastasÄ±sÄ±nÄ±zâ€™â€™ haberiyle yÄ±kÄ±ldÄ±.

GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± bu Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye dayanamadÄ± ve geÃ§irdiÄŸi beyin kanamasÄ± nedeniyle hayata gÃ¶zlerini yumdu. Hatice ise 'o benim her ÅŸeyim' dediÄŸi eÅŸinin cenazesine saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle katÄ±lamadÄ±...

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