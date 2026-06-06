Bundan 11 yÄ±l Ã¶nce biten dizi onun iÃ§in para makinesi oldu... 'Ã‡ok deÄŸil ama sÃ¼rekli geliyor... Her ay kira Ã¶deme derdinden kurtuldum'

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BirÃ§oÄŸu oynadÄ±klarÄ± diziler final yaptÄ±ÄŸÄ± halde hala telif aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. BazÄ±larÄ±nÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± para milyonlarca dolarÄ± buluyor, bazÄ±larÄ± da neredeyse "iki kuruÅŸ" alÄ±yor.

Ä°ÅŸte bu tÃ¼r aÃ§Ä±klamalara bir yenisi daha eklendi.

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BÄ°R DÃ–NEME DAMGA VURAN DÄ°ZÄ°DE Ã–NEMLÄ° ROLLERDEN BÄ°RÄ°NÄ° ÃœSTLENDÄ°

Bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Two and a Half Men adlÄ± dizinin baÅŸrol oyuncularÄ±ndan Jon Cryer bu oyuncu...

2003 ile 2015 arasÄ±nda bu Ã¼nlÃ¼ dizide rol alan Cryer, bir dÃ¶nem Charlie Sheen ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Sheen'in Ã§alkantÄ±lÄ± Ã¶zel hayatÄ± yÃ¼zÃ¼nden diziden kovulmasÄ±ndan sonra da Ashton Kutcher ile rol arkadaÅŸÄ± oldu.

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BÃ¼tÃ¼n bu yÄ±llar iÃ§inde deÄŸiÅŸmeyen tek ekip arkadaÅŸÄ±, sonradan setlerden uzaklaÅŸÄ±p kendine yeni bir hayat kuran Angus T. Jones oldu.





DÄ°ZÄ° ONUN Ä°Ã‡Ä°N BÄ°R PARA MAKÄ°NESÄ° OLDU

Jon Cryer; Page Six'e verdiÄŸi rÃ¶portajda, 2015 yÄ±lÄ±nda sona eren Two and a Half Men dizisinden hala telif Ã¼creti aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Her ne kadar miktar vermeyip Ã¶yle Ã§ok da fazla olmasa da yine de bu dizi sayesinde eline sÃ¼rekli para geÃ§tiÄŸini itiraf etti. Cryer, bu sayede de yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlerde daha seÃ§ici olabildiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Jon Cryer, Ã¼nlÃ¼ dizi hakkÄ±nda "Hala bana sÃ¼rekli para kazandÄ±ran bir makine" diye konuÅŸtu.

Oyuncu "Ama bu telif gelirleri o kadar da yÃ¼ksek deÄŸil, yine de Ã¶nemli miktarda. Bunun nedeni de yÄ±llar iÃ§inde dizinin gelirlerinden bir yÃ¼zde alabilmem" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

Cryer, rol aldÄ±ÄŸÄ± diziden Ã§ok yÃ¼ksek olmasa da hayatÄ±nÄ± rahatÃ§a sÃ¼rdÃ¼recek kadar telif Ã¼creti aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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HER AY KÄ°RA Ã–DEMEKTEN KURTULDU

Åžu anda 61 yaÅŸÄ±nda olan Jon Cryer, bÃ¶ylesine baÅŸarÄ±lÄ± bir dizinin bir parÃ§asÄ± olmayÄ± "Hayat deÄŸiÅŸtirici bir durum" diye nitelendi.

"BÃ¼yÃ¼k bir zenginlik iÃ§inde bÃ¼yÃ¼medim. O yÃ¼zden bunun ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± derecede bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸans olduÄŸunu biliyorum" diye konuÅŸtu oyuncu.

BÃ¼tÃ¼n bunlarla birlikte onu en Ã§ok mutlu eden ayrÄ±ntÄ± ise bu dizi sayesinde her ay kira Ã¶deme derdinden kurtulmuÅŸ olmasÄ±.

"Kiradan kurtulmuÅŸ olmak hayata bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±mÄ± deÄŸiÅŸtirdi. ArtÄ±k beni mutlu eden iÅŸler arÄ±yorum. Bunu yapabildiÄŸim iÃ§in de ne kadar ÅŸanslÄ± olduÄŸumu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.





BÃ–LÃœM BAÅžINA ONUN YARISINDAN DAHA AZ PARA KAZANIYORDU

Jon Cryer, Two and a Half Men dizisindeki eski rol arkadaÅŸÄ± Charlie Sheen'in aldÄ±ÄŸÄ± dudak uÃ§uklatan Ã¼crete de geÃ§en yÄ±l yayÄ±nlanan "a.k.a Charlie Sheen" belgeselinde deÄŸinmiÅŸti.

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Sheen'in karmaÅŸÄ±k ve skandala varan olaylarla dolu hayatÄ± sayesinde dizide bÃ¶lÃ¼m baÅŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± Ã¼creti nasÄ±l artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Bunu da "vahÅŸi bir yÃ¶ntem" diyerek tanÄ±mladÄ±.

Cryer'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Sheen'in kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±, hayat kadÄ±nlarÄ±yla iliÅŸkileri diziden aldÄ±ÄŸÄ± Ã¼creti dudak uÃ§uklatÄ±cÄ± bir hale getirdi. Jon Cryer belgeselde "KiÅŸisel hayatÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã§alkantÄ±lar belli ki onun pazarlÄ±k gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rdÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biliyorsunuz aldÄ±ÄŸÄ± Ã¼cret TV tarihinde o zamana kadar bir oyuncuya verilen en yÃ¼ksek Ã¼cretti" diye konuÅŸtu.





SHEEN AYRILINCA CRYER'IN DA BÃ–LÃœM BAÅžINA ALDIÄžI PARA ARTTI

Bu arada Charlie Sheen'in Two and a Half Men dizisinden bÃ¶lÃ¼m baÅŸÄ±na yaklaÅŸÄ±k 2 milyon dolar kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

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Cryer ise onun yarÄ±sÄ± kadar bile kazanmÄ±yordu. Ancak Sheen'in ayrÄ±lmasÄ±ndan sonra bÃ¶lÃ¼m baÅŸÄ±na 620 bin dolar almaya baÅŸladÄ±.

Jon Cryer belgeselde Charlie Sheen ile aralarÄ±ndaki bu bÃ¶lÃ¼m baÅŸÄ± Ã¼cret farkÄ±nÄ±n kendisini rahatsÄ±z etmediÄŸini de ekledi.

61 yaÅŸÄ±ndaki Cryer ÅŸu anda Broadway dÄ±ÅŸÄ± sahnelenen The 25th Annual Putnam County Spelling Bee adlÄ± oyunda rol alÄ±yor.





Charlie Sheen dizi kadrosundan Ã§Ä±karÄ±lÄ±nca yerine Ashton Kutcher geldi.





Two and a Half Men'in Ã§ocuk oyuncusu Angus T. Jones ise oyunculuktan uzaklaÅŸÄ±p dini inanÃ§larÄ±nÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±karan bir hayat kurdu kendine.Â