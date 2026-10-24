Bunca yıllık emeğin sonu böyle gelecekmiş demek... Artık gözlerim görmüyor... Sahneye çıkamam, filmlerde oynayamam

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Elbette insan bir şeyi istediği zaman bunun sınırı olmaz. Kanının son damlasına kadar çabalayıp hayalini gerçekleştirebilir de.
Kim bilir... Belki yılların emektar oyuncusu Judi Dench de bütün bunları yapabilir.
Ama son itirafı işinin çok da kolay olmadığını gözler önüne serdi.
Bir süredir gözlerindeki sorun nedeniyle usul usul görme yetisini kaybeden 91 yaşındaki Dench programda "Artık sahnede olamayacağını, tiyatro oyunlarında rol alamayacağını" söyledi.
Dench, programın sunucusu Emma Barnett'e "Sizin yüzünüzü de hiçbir şekilde göremiyorum" itirafında bulundu.
O zamandan bu yana görme yetisi yavaş yavaş azalan Judi Dench söylediğine göre artık görme yetisini büyük ölçüde kaybetti.
Oyuncu, durumuyla ilgili başka bir açıklama da yaptı: "Bu yaz çan çiçeklerinin harika göründüğünü söylediler. Oysa ben bir tanesini bile göremedim. Ama ağaçlarımın nasıl göründüğünü biliyorum. Bir kısmı hafızamda bir kısmı da görebildiğim kadarıyla zihnimde canlandırdıklarım."
Emekli olmak istemediğini anlatan Dench o röportajda "Bir performansın ardından kuliste hayatını kaybeden Newton Blick gibi olmak istiyorum. 100 yaşına geldiğinde uçaktan kendini aşağıya atan kadınlardan biri olmak istiyorum" demişti.
SARI NOKTA HASTALIĞI NEDİR? Sarı nokta hastalığı (yaşa bağlı makula dejenerasyonu), gözün merkezi görmesinden sorumlu olan ‘makula’ ismi verilen bölgedeki yapısal bozulma sonucu ortaya çıkan bir hastalık. Zamanla görme kaybına neden olabilir. Yaşlanma süreci ve diğer nedenlere bağlı olarak başlayan sarı nokta hastalığı, erken dönemde hiçbir şikayet oluşturmadığı için çoğu zaman ikinci ya da üçüncü evrede teşhis edilebilir. Tedavi ise hastalığın tipine göre belirlenir.