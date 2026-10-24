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Bunca yıllık emeğin sonu böyle gelecekmiş demek... Artık gözlerim görmüyor... Sahneye çıkamam, filmlerde oynayamam

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#Judi Dench#Sarı Nokta Hastalığı#Makula Dejenerasyonu
Bunca yıllık emeğin sonu böyle gelecekmiş demek... Artık gözlerim görmüyor... Sahneye çıkamam, filmlerde oynayamam
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 08:29

Bıkıp usanmadan kuliste ölen bir meslektaşı gibi bu dünyadan göçüp gitmeyi arzu ettiğini söylüyordu... Bazen de "100 yaşında uçaktan atlayan kadınlar gibi olmak istiyorum" diyordu.

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Elbette insan bir şeyi istediği zaman bunun sınırı olmaz. Kanının son damlasına kadar çabalayıp hayalini gerçekleştirebilir de.

Kim bilir... Belki yılların emektar oyuncusu Judi Dench de bütün bunları yapabilir.

Ama son itirafı işinin çok da kolay olmadığını gözler önüne serdi.

Bunca yıllık emeğin sonu böyle gelecekmiş demek... Artık gözlerim görmüyor... Sahneye çıkamam, filmlerde oynayamam
ARTIK TİYATRO DA SİNEMA DA ONUN İÇİN ZOR
1957 yılında tiyatro sahnesinde başlayan profesyonel oyunculuk kariyeri boyunca Oscar dahil sayısız ödül kazanan, hem sahnede hem kamera karşısında nice karaktere hayat veren Dench; BBC Radio 4'ün Today programında kendisiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bir süredir gözlerindeki sorun nedeniyle usul usul görme yetisini kaybeden 91 yaşındaki Dench programda "Artık sahnede olamayacağını, tiyatro oyunlarında rol alamayacağını" söyledi.

Bunca yıllık emeğin sonu böyle gelecekmiş demek... Artık gözlerim görmüyor... Sahneye çıkamam, filmlerde oynayamam
Judi Dench "Artık film de çeviremiyorum. Okuma yetimi de kaybettim" diyerek onu beyazperdede görmek isteyen hayranlarını da üzdü.

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Dench, programın sunucusu Emma Barnett'e "Sizin yüzünüzü de hiçbir şekilde göremiyorum" itirafında bulundu.

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Bunca yıllık emeğin sonu böyle gelecekmiş demek... Artık gözlerim görmüyor... Sahneye çıkamam, filmlerde oynayamam
2012'DE 'SARI NOKTA' TEŞHİSİ KONULDU
Emektar oyuncunun görme ile ilgili bu sorunu aslında 2012 yılında kendisine konulan yaşa bağlı makula dejenerasyonu yani sarı nokta hastalığı teşhisiyle başladı.

O zamandan bu yana görme yetisi yavaş yavaş azalan Judi Dench söylediğine göre artık görme yetisini büyük ölçüde kaybetti.

Bunca yıllık emeğin sonu böyle gelecekmiş demek... Artık gözlerim görmüyor... Sahneye çıkamam, filmlerde oynayamam
Dench konuk olduğu programda sunucuya "Sürekli yanlış insanların yanına gidip onlara sarılacak gibi oluyorum. Sonra da özür dilemek zorunda kalıyorum" dedi.

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Oyuncu, durumuyla ilgili başka bir açıklama da yaptı: "Bu yaz çan çiçeklerinin harika göründüğünü söylediler. Oysa ben bir tanesini bile göremedim. Ama ağaçlarımın nasıl göründüğünü biliyorum. Bir kısmı hafızamda bir kısmı da görebildiğim kadarıyla zihnimde canlandırdıklarım."

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'BAŞKALARINA BU KADAR BAĞIMLI KALMAK ÜZÜCÜ': Dench, bundan üç yıl önce Notebook dergisine verdiği röportajda da yaşadıklarını "İnsan için çok sarsıcı bir durum. Başkalarına bu kadar bağımlı kalmak gerçekten çok üzücü" diye konuşmuştu.
Bunca yıllık emeğin sonu böyle gelecekmiş demek... Artık gözlerim görmüyor... Sahneye çıkamam, filmlerde oynayamam
EMEKLİLİKLE İLGİLİ SORULARA KIZIYORDU
Oyuncu aslında daha kısa bir zaman önce The Times'a verdiği röportajda kendisine sürekli olarak sorulan emeklilikle ilgili sorulara kızdığını saklamamıştı.

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Emekli olmak istemediğini anlatan Dench o röportajda "Bir performansın ardından kuliste hayatını kaybeden Newton Blick gibi olmak istiyorum. 100 yaşına geldiğinde uçaktan kendini aşağıya atan kadınlardan biri olmak istiyorum" demişti.

Bunca yıllık emeğin sonu böyle gelecekmiş demek... Artık gözlerim görmüyor... Sahneye çıkamam, filmlerde oynayamam
Bu arada Judi Dench, görünüşe göre bu hastalığını annesinden miras aldı. Çünkü annesi Eleanora Olave Dench de yaşlılığa bağlı makula yani sarı nokta hastasıydı.

SARI NOKTA HASTALIĞI NEDİR? Sarı nokta hastalığı (yaşa bağlı makula dejenerasyonu), gözün merkezi görmesinden sorumlu olan ‘makula’ ismi verilen bölgedeki yapısal bozulma sonucu ortaya çıkan bir hastalık. Zamanla görme kaybına neden olabilir. Yaşlanma süreci ve diğer nedenlere bağlı olarak başlayan sarı nokta hastalığı, erken dönemde hiçbir şikayet oluşturmadığı için çoğu zaman ikinci ya da üçüncü evrede teşhis edilebilir. Tedavi ise hastalığın tipine göre belirlenir.

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#Judi Dench#Sarı Nokta Hastalığı#Makula Dejenerasyonu

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