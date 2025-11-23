Bunca yılı, bunca derdi birlikte aştılar, aşkları ilk günkü gibi taze kaldı… Hala kimseler bakmazken karısının ellerini öpüp kokluyor

Haberin Devamı

Birliktelikleri hakkında ortaya atılmadık dedikodu kalmadı; evliliklerinin yolunda gitmediği de söylendi, ihanet iddiaları da ortaya atıldı.

Üstelik onların dünyasında zaten evlilikler tarihten beri pek de aşkla yapılmıyor, ailenin konumu gereği çoğu zaman eşler “ayarlanmış” evliliklerle bir araya geliyordu.

Prens William ve Kate Middleton yıllardır tüm bu alışılmış kuralları yıkmaya devam ediyor, İngiliz kraliyet ailesi içinde sapasağlam evlilikleri bir yana birbirlerine duydukları büyük aşkla da kuralları bir bir yıkıp geçiyor…

Geçtiğimiz gece, her ikisi de 43 yaşında olan Galler Prensi ve Prensesi, Londra'daki Royal Variety Charity'nin yıllık Royal Variety Performansı'na katılmak üzere dışarı çıktı. Bu performans, Prenses Kate'in 2024'teki kanser tedavisinin ardından iki yıl aradan sonra ilk kırmızı halı davetiydi.

Kate koyu yeşil kadifeden, omuz detaylı, vücudunu saran elbisesi ve kraliyet koleksiyonundan gösterişli küpeleriyle geldiği galada yine güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırdı, William da karısıyla uyumlu şekilde siyah kadifeden ceketi ve papyonuyla ondan aşağı kalmadı.

Kate ve William uzun bir aradan sonra karı koca ilk kez çıktıkları kırmızı halıda şıklıklarından çok birbirlerine olan saklayamadıkları aşkları ve bunu ortaya koyan beden dilleriyle konuşuldu.

Kate geceye giderken kocası William’a aşık aşık bakıyor, William ise elini karısının beline koyduğu anlarda fotoğrafçılara yakalanıp ona dokunmadan duramadığını belli ediyordu.

Ama gecenin bombası Daily Mail gazetesinin kraliyet editörü Rebecca English'den geldi. Rebecca English, X platformundan Kate ve William’ın araçlarıyla galanın düzenlendiği Royal Albert Hall'a geldikleri ve arabadan indikleri anları paylaştı.

Prens William araçtan inmeden hemen önce kendine çeki düzen vermek isteyip papyonunu düzeltmiş, bununla kalmayıp herkesin gözleri onlara dönmeden önce bir de karısının eline tıpkı eski zaman şövalyeleri gibi bir öpücük kondurmuştu.

Bu kısacık romantik an böylelikle sayısız sosyal medya kullanıcısının önüne düşmüş ve çiftin kimselerden saklayamadıkları büyük aşkları yine gözler önüne serilmişti.

Kraliyet ailesinin toplum içindeki davranışlarını düzenleyen birçok protokol kuralı var. Bunlar yazılı kurallar olmasa da yıllardır uygulanıyor. Kraliyet ailesi çiftleri herkesin içinde birbirlerine sevgi gösterisinde bulunmayı tercih etmiyor.

Yani William ve Kate’i kendi özel alanları dışında, benzetildikleri Hollywood çiftleri gibi öpüşüp koklaşırken ya da sarmaş dolaş görmek pek mümkün değil.

Ancak onlar yine de bu kuralları olabildiğince esnetip bir yolunu buluyor ve bir aradalarken küçücük bir bakışla ya da minik bir jestle bu aşkı sergilemeyi başarıyor.

2011 yılında evlenen ve 12 yaşında Prens George, 10 yaşında Prenses Charlotte ve 7 yaşında Prens Louis adında üç çocukları olan Galler Prensi ve Prensesi, Kate'in Mart 2024'te kanser tedavisi gördüğünü açıklamasının ardından bu konudaki tutumlarını yumuşatmış gibi görünüyor.

Kate Middleton kanser tedavisi sona erdikten sonra paylaştığı videoda kocası William’la mutluluk pozlarına, birbirlerine sarıldıkları ve sahilde uzandıkları anlara yer vermişti.