Bir soru sordu, yerden yere vuruldu: Demek bunca yılda hâlâ öğrenememiş.... Bu yaptığına 'görgüsüzlük' denir!

Güncelleme Tarihi:

Bir soru sordu, yerden yere vuruldu: Demek bunca yılda hâlâ öğrenememiş.... Bu yaptığına görgüsüzlük denir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 10:50

Belki aradan geçen yıllar içinde durum biraz değişmiş olabilir... Ama yine de sadece ülkesi İngiltere'de değil dünyada da öyle çok fazla seveni yok İngiltere'nin yeni kraliçesi Camilla'nın...

Bunun en önemli nedeni de 'Gönüllerin prensesi' Diana'nın mutsuzluğunda hatta gencecik yaşta ölümünde onun da etkisinin bulunduğuna dair inanış...

KİMSE ONU TAM OLARAK SEVEMEDİ
Bütün bu olaylar yaşandıktan sonra doğan genç kuşakların da bildiği gibi Charles, Diana ile evliyken bile Camilla ile ilişkisini hiç kesmedi. Yıllar geçip köprülerin altından çok sular akıp gittikten sonra da Camilla'yla nihayet evlendi.

Bu sayede günü geldiğinde yani Charles Kral olduğunda o da kraliçe olarak tahta çıktı. Özetlemek gerekirse ülkesinde gelebileceğin zirve noktaya ulaştı.

Kocası ondan önce hayata veda etse bile şu anki konumunun ona sıradan insanların hayal bile edemeyeceği bir getirisi olacak.

Durum böyleyken Kraliçe Camilla, bulunan her fırsatta eleştirileri üzerine toplamaya devam ediyor.

Charles'ın eski eşi Prenses Diana'nın evliliğinin yıkılmasından hatta genç yaşında ölümünden bile sorumlu tutulan Camilla kraliçe olduktan sonra durum biraz değişti. Ama yine de öyle çok fazla seveni yok. En küçük bir yanlış adımda hemen eleştiri yağmuruna tutuluyor. 

GÖRGÜ KURALLARINA UYMAMAKLA ELEŞTİRİLDİ
Bunun son örneği de daha kısa bir süre önce yaşandı. Camilla, katıldığı bir etkinlikte ünlü bir oyuncunun kilosuna yaptığı yorum nedeniyle "görgü kurallarına uymamakla" eleştirildi.

Bir bakalım bu olay neymiş...

Geçtiğimiz 14 Kasım'da Kral Charles ile Kraliçe Camilla, Galler'deki Cyfarttha Kalesi'ni ziyaret etti... Bu ziyaret sırasında da Galler'in önde gelen isimleri tarafından karşılandı. Bunlar arasında oyuncu Ruth Jones da vardı.

Camilla, rol aldığı Hattie adlı yapımla tanınan Ruth Jones ile uzun uzun sohbet etti. Diğer yandan da onu tam olarak tanıyamamış gibi göründü. Bunun en önemli nedeni de Ruth'un fazla kilolarından büyük ölçüde kurtulmuş olmasıydı...

BİR SORU SORDU, ELEŞTİRİ OKLARI ONA YÖNELDİ
Ruth Jones da kendini hatırlattı. Camilla da onun verdiği kilolara öyle şaşırdı ki kendini tutamayıp "Çok kilo vermediniz mi? diye sordu.

Jones da "Evet, teşekkür ederim" diyerek yanık verdi.

İşte Camilla'yı yakan da bu soru oldu. Çünkü aslında sıradan insanları bir yana bırakalım kraliyet ailesi üyelerinin asla yapmaması gereken bir şeyi yaptı. Kişisel alana giren, sormaması gereken bir soruyu sordu.

Elbette Camilla'nın Ruth Jones'a yönelttiği bu soru kraliyet gözlemcilerinin ve halkın dikkatinden kaçmadı. Camilla bu soru yüzünden görgü kurallarına uymamakla suçlandı.

İşte o andan sonra sosyal medya da hareketlendi.

'TANIMADIĞIN BİRİNE DE BU SORUYU SORMAZSIN'
Bir kullanıcı "Camilla'nın, bir ünlünün kilo sorununu herkesin gözleri önünde tartışması ne kadar kaba" diye bir yorum yaptı.

Başka bir kullanıcı "Birisinin kilo alması ya da vermesi hakkında size gönüllü olarak bilgi verilmedikçe ya da soru sorulmadıkça asla yorum yapmayın. Görgü kuralları 101... Ve bunu yapan bizim kraliçemiz" sözleriyle Camilla'yı eleştirdi.

Birçok kişi de "Çok iyi tanımadığınız birine kilosuyla ilgili soru sormazsınız, yorum yapmazsınız" diye yorum yaptı.

Genel olarak Kraliçe Camilla görgü kurallarına uymamakla eleştirilse de bu yaptığını "gayet kadınca" bir hareket olarak yorumlayanlar da oldu.

'KÖTÜ BİR ŞEY DEMEK İSTEMEMİŞTİR': Bazıları, kendilerinin de Ruth Jones'u tanıyamadığını belirtti. Jones'un verdiği kilolardan sonra kesinlikle bambaşka biri gibi göründüğünü söyleyip "Eminiz ki Camilla bu sözleriyle kötü bir şey söylemek istemedi. Camilla genellikle düşündüğünü saklamadan söyleyen biri" diyerek durumun o kadar da kötü olmadığını savundu.

Camilla'nın 'Çok kilo vermemiş misin?" diye sorduğu Ruth Jones gerçekten de bir dönem fazla kilolarıyla dikkat çekiyordu.

Sosyal medyada Camilla'yı savunanlar da kendilerinin de Jones'u zayıfladıktan sonra ilk anda tanıyamadıklarını söyledi.

 

