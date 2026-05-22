Bunca servetin varsa derdin de var! Büyük aşkı pahalıya patlıyor: Evlenince kocasına o bakacak

Haberin Devamı

Erkenden şöhreti ve serveti bulan yıldız, önümüzdeki temmuz ayında da hayatının en önemli dönüm noktalarından birini yaşayacak. Büyük bir aşkla bağlı olduğu Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce ile hayatını birleştirecek.

Şimdi ikisi de son hız bu büyük güne hazırlanıyor. Kimse böyle bir şeyi istemez ama hayatta özellikle de gösteri dünyasında da sık rastlanan bir durum var. Böyle gösterişli başlayan evlilikler gün gelip bitebiliyor.



Peki ya o zaman ne olacak?

ONLARIN DÜĞÜN HAZIRLIKLARI BAMBAŞKA

Çünkü servet sahibi ünlüler söz konusu olduğunda öyle hızlıca 'düğün' deyip geçilemiyor. Üstelik o günün hazırlıkları da sadece gelinlik, damatlık, davetliler, düğünde çalınacak şarkılar gibi ayrıntılarla sınırlı değil.

Haberin Devamı

Bir de işin ciddi ve hukuki bir boyutu var: Evlilik anlaşması.

Her iki taraf da bir gün aşkın ve evliliğin başına kötü şeyler gelebileceğini düşünüp o zamana kadar kazandığını garantide tutmak istiyor.

Üstelik eğer önceden böyle bir evlilik anlaşması yapılmazsa, taraflardan birinin ciddi bir maddi kayıp yaşaması mümkün.





TAYLOR'IN 2 MİLYAR DOLAR SERVETİ VAR

Taylor Swift ile Travis Kelce için de bu durum masaya yatırıldı. Görünen köy kılavuz istemez... Bu ilişkide daha varlıklı olan taraf Taylor Swift. Onun 2 milyar dolar serveti var.

Nişanlısı Travis Kelce ise 100 milyon dolarlık bir toplam servete sahip. Sonuçta Swift, zengin taraf.

İşte Page Six'e konuşan ve bu konularda uzman olan avukat Sarah Luetto iki nişanlının evlilik anlaşmasında yer alabilecek koşulları değerlendirdi.

Onun söylediğine göre servetleri arasındaki farka bakılırsa Taylor Swift, evlendikten sonra Travis Kelce'nin yaşam masraflarını karşılamak zorunda kalabilir.





Haberin Devamı

KOCASININ YAŞAM MASRAFLARINI KARŞILAMAK ZORUNDA KALABİLİR

Luetto bu durumu "Taraflardan birinin diğerine kıyasla daha varlıklı olduğu durumlarda, evlilik sözleşmeleri genellikle varlıklı olan tarafın çiftin bütün yaşam giderlerini karşılamasını öngörür" diye anlattı.

Avukat Sarah Luetto, mali olarak daha düşük seviyede olan tarafın ise kendi mal varlığını korumaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Hatta yine onun deneyimlerine göre bazı evlilik sözleşmelerinde de varlıklı tarafın sahip olduklarının bir kısmını karşı tarafa bağışlamasını öngördüğünü de belirtti.

Deneyimli avukat Sarah Luetto'nun söylediğine göre boşanmaları durumunda Taylor Swift ile Travis Kelce'nin işi zor.

Haberin Devamı

Çünkü ortada Swift'in mülklerinin yanı sıra mesleğiyle ilgili fikri mülkiyet hakları da söz konusu.





TAŞINMAZ MÜLKLERİN PAYLAŞIMI AYRI BİR KONU

Luetto, “Swift’in müzik kataloğunu korumak için gösterdiği çaba da dikkate alındığında, böylesi karmaşık mal varlığı yapıları nedeniyle yapılacak bir evlilik sözleşmesinin, taraflardan biri diğerinin servetini artırmaya katkı sağlamış olsa bile, her iki tarafın mal varlığını tamamen ayrı tutması muhtemeldir” dedi.

Diğer yandan Taylor Swift ile Travis Kelce, evlilikleri süresince birlikte mal sahibi de olabilirler. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da ikisinin de bu mülklerdeki hisselerini net bir şekilde yasal olarak belirtmeleri gerektiğini anlattı Luetto.

Haberin Devamı

İşin daha karmaşık olan tarafı ise iki aşığın mülkleri.

Çünkü bunların her biri ABD'nin farklı yerlerinde ve hepsinin paylaşımı da o eyaletin yasalarına göre yapılmak zorunda.

Sonuç olarak iki varlıklı ve ünlü insanın evlenmesi de boşanması da kolay değil.





Diğer yandan ikisinin de hayranları çiftin böyle bir duruma gelmemesini, evliliklerinin mutlu ve mesut bir şekilde sürmesini diliyor.





Taylor Swift ile Travis Kelce, iki yıllık ilişkilerini geçen yıl nişanlanarak taçlandırmıştı.