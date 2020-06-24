Bülent Serttaş:Demet Akalın'a haksızlık yaptılar

Bülent Serttaş önceki gün Nişantaşı’ndaki Cabbar adlı mekanda görüntülendi.



Serttaş, “İstanbul Yeditepe Konserleri”nde sahne aldığı için gururlandırdığını dile getirdi: “YouTube’da izlenme oranı ilk gün 95 binden fazla kişiye ulaştık. Bu durum beni onurlandırdı, gururlandırdı. İnsanlar sanki Bülent Serttaş’ın sesini, şovunu özlemiş. Çünkü izlenme rakamları çok yüksek” dedi.



Serttaş, “Pandemi sizi maddi olarak etkiledi mi” sorusuna şu yanıtı verdi: “Kesinlikle. Büyük dağların, büyük dumanı olur. 3 tane yavrumun geleceğini hazırlamak zorundayım. 30 senedir bir şeyler yapmaya çalıştım. Bizim de aylık ödemelerimiz var ve hazırlıksız yakalandık.

45 günde 17 konserim iptal edildi. Buradan meslek birliklerine seslenmek istiyorum. Meslek birlikleri MESAM, MÜYAP, MÜYORBİR ve MSG’nin hesaplarında eğer para varsa, şu dönemde sanatçılarına yardım etmedilerse hepsine yazıklar olsun.”



Demet’e haksızlık yaptılar



Şerttaş, Demet Akalın’ın “Mihriban” şarkısında sesinin kısılmasıyla ilgili açıklama yaptı: “Demet’in konserde sesi kısıldığında yerden yere vurdular. Aynı şeyi ben de yaşadım, hemen doktora gittim. Doktor, ‘4 aydır ses telleriniz suskun olduğu için birden afalladı’ dedi. Hemen toparladım. 10 dakika dinlendim sonra çıkıp programımı tamamladım. Demet’e bu şekilde olumsuz eleştiriler yapılmasını kabul etmiyorum. Çünkü haklıydı... Hava buz gibiydi, o Boğaz’ın esintisi mahvetti bizi.”



