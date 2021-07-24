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Haber Giriş: 24.07.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Bülent Serttaş: Bunu yapan vatan hainidir

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Bülent Serttaş: Bunu yapan vatan hainidir

Bülent Serttaş 4 ay önce katıldığı İbo Show’da dansöz Didem oynarken kafasını çevirmiş ve gözünü kapatmıştı. Şarkıcı yeni klibi ‘Akdeniz’de bu durumun tam tersi bir görüntü verdi. Bu durum günlerce gündeme damga vurmuştu. Bülent Serttaş, şimdilerde büyük bir şok yaşadı. Şarkının klibi, ‘erotik içerikler’ iddiasıyla gelen şikayetlerin ardından yayından kaldırıldı.

Bülent Serttaş’ın yaklaşık bir ay önce çıkardığı ‘Akdeniz’ parçasının klibi YouTube’dan sansür yedi.

Platform, klipte ‘erotik içerikler’ olduğu iddiasıyla gelen şikayetler yüzünden 380 binden fazla izlenen videoyu yayından kaldırdı.

Bülent Serttaş: Bunu yapan vatan hainidir

Üç çocuk babası, 56 yaşındaki Serttaş, başvuru sonrasında ‘erotik içerik’ olmadığı tespit edilen video’sunu yeniden yükletti.

Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı, “Bunu yapan vatan hainidir. Ülkemin tanıtımı için birçok şey gerçekleştirdim ve devam ediyorum. Şikayet edenlerin sektörden birilerinin olduğunu düşünüyorum” dedi.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Öte yandan Bülent Serttaş, 'İbo Show'da oryantal Didem Kınalı dans ederken kafasını çevirmiş ve gözünü kapatmıştı. Şarkıcı, yeni klibi ‘Akdeniz’de bu durumun tam tersi bir görüntü vermişti.

Bülent Serttaş: Bunu yapan vatan hainidir

Serttaş'ın birkaç ay önceki davranışının ardından; klipte teknede birbirinden güzel bikinili kızlarla eğlenirken ve üzüm yedirirken görülmesi hayranlarını şaşırtmış ve tepki çekmişti.

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