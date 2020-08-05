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Haber Giriş: 05.08.2020 - 08:27,Son Güncelleme:

Bülent Şakrak'tan yeni paylaşım: Babalar ve oğulları...

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Bülent Şakrak'tan yeni paylaşım: Babalar ve oğulları...
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Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çifti, tatilde Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Ali Atay ve Hazal Kaya ile buluştu.

Şakrak oğlu Okan Ali, Erkan Kolçak Köstendil'in oğlu Marsel ve Ali Atay'ın oğlu Fikret Ali'nin fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Üç ünlü baba, oğulları ile aynı pozu verdi.

Şakrak, paylaştığı fotoğrafla 2 hafta önce dünyaya gelen Marsel'in yüzünü de ilk kez gösterdi.

Bülent Şakraktan yeni paylaşım: Babalar ve oğulları...

 

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