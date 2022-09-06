Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Bülent Ersoy'un orkestrası Kıbrıs’ta cezaevine girmişti... Sürpriz gelişme!

Güncelleme Tarihi:

#Bülent Ersoy#Kıbrıs#Kıbrıs
Bülent Ersoyun orkestrası Kıbrıs’ta cezaevine girmişti... Sürpriz gelişme
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 07:28

Bülent Ersoy ile geçen yıl Kıbrıs’ta cezaevine giren orkestrası arasındaki buzlar eridi. 1 yıl sonra yeniden bir araya gelen Ersoy ve müzisyenler barış yemeği yedi.

Haberin Devamı

1 YIL SONRA BULUŞTULAR

Bülent Ersoy ile orkestrası yaklaşık 1 yıl önce konser için Kıbrıs’a gitmiş, müzisyenler PCR testlerinin sahte olduğu gerekçesiyle tutuklanarak
1 ay hapis yatmıştı. Şef Onur Özelçağlayan ve ekibi, olayın ardından “Bizimle hiç ilgilenmedi” diyerek Bülent Ersoy’la artık çalışmayacaklarını açıklamış, ünlü sanatçı da “Nankörler” diyerek tepki göstermişti. Taraflar arasında esen soğuk rüzgârlar nihayet dindi. Ersoy, orkestrasıyla önceki akşam Arnavutköy’de bulunan Bahtiyar adlı mekânda barış yemeği yedi.

Bülent Ersoyun orkestrası Kıbrıs’ta cezaevine girmişti... Sürpriz gelişme

KUVVETLİ ÇOCUKLAR

Bülent Ersoy, barıştıkları için mutlu olduğunu söyledi: “Her ailede, anne ile evlatları arasında bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben bunu ‘ana kucağına dönüş’ olarak görüyorum. Bu geçen süre içinde de sürekli konuşuyorduk. Ben orkestramda kim olursa olsun okurum ama göz göze geldiğim vakit ne istediğimi anlayabilecek çalışma arkadaşlarım olmasını isterim. O başka bir işçilik, ayrı bir sanat. Başta sayın şef olmak üzere hepsi çok kuvvetli çocuklardır. Bu ekip öyle bir ekip. Kısacası ana kucağına geri döndüler.”

Haberin Devamı

Bülent Ersoyun orkestrası Kıbrıs’ta cezaevine girmişti... Sürpriz gelişme

Hepsi geride kaldı

Orkestra şefi Onur Özelçağlayan, Bülent Ersoy için “Kıymetli solistimiz. Bizim gerçekten ablamız, divamız. Onunla yıllarımız geçti. Evet, üzücü olaylar yaşandı ama hepsi geride kaldı. Bundan sonra yeni repertuvarımızla şahlanarak devam edeceğiz” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bülent Ersoy#Kıbrıs#Kıbrıs

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel