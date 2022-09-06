Bülent Ersoy'un orkestrası Kıbrıs’ta cezaevine girmişti... Sürpriz gelişme!

Haberin Devamı

1 YIL SONRA BULUŞTULAR

Bülent Ersoy ile orkestrası yaklaşık 1 yıl önce konser için Kıbrıs’a gitmiş, müzisyenler PCR testlerinin sahte olduğu gerekçesiyle tutuklanarak

1 ay hapis yatmıştı. Şef Onur Özelçağlayan ve ekibi, olayın ardından “Bizimle hiç ilgilenmedi” diyerek Bülent Ersoy’la artık çalışmayacaklarını açıklamış, ünlü sanatçı da “Nankörler” diyerek tepki göstermişti. Taraflar arasında esen soğuk rüzgârlar nihayet dindi. Ersoy, orkestrasıyla önceki akşam Arnavutköy’de bulunan Bahtiyar adlı mekânda barış yemeği yedi.

KUVVETLİ ÇOCUKLAR

Bülent Ersoy, barıştıkları için mutlu olduğunu söyledi: “Her ailede, anne ile evlatları arasında bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben bunu ‘ana kucağına dönüş’ olarak görüyorum. Bu geçen süre içinde de sürekli konuşuyorduk. Ben orkestramda kim olursa olsun okurum ama göz göze geldiğim vakit ne istediğimi anlayabilecek çalışma arkadaşlarım olmasını isterim. O başka bir işçilik, ayrı bir sanat. Başta sayın şef olmak üzere hepsi çok kuvvetli çocuklardır. Bu ekip öyle bir ekip. Kısacası ana kucağına geri döndüler.”

Haberin Devamı

Hepsi geride kaldı

Orkestra şefi Onur Özelçağlayan, Bülent Ersoy için “Kıymetli solistimiz. Bizim gerçekten ablamız, divamız. Onunla yıllarımız geçti. Evet, üzücü olaylar yaşandı ama hepsi geride kaldı. Bundan sonra yeni repertuvarımızla şahlanarak devam edeceğiz” dedi.