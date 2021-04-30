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Haber Giriş: 30.04.2021 - 07:30 | Son Güncelleme:

Bülent Ersoy’un Onur Akay'a açtığı davaya ret

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Bülent Ersoy’un Onur Akay'a açtığı davaya ret

BÜLENT Ersoy’un, hiçbir yerde olmayan fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Onur Akay’a açtığı davayı mahkeme reddetti.

 Akay, 2016 yılında Facebook’tan sanatçının hiçbir yerde çıkmayan erkeklik dönemine ait fotoğraflarını paylaşmıştı.

Kişilik haklarının saldırıya uğradığını öne süren Ersoy, Akay’a 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada Bülent Ersoy’un avukatı, haklı olan davalarının kabulünü istedi. Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere davayı reddetti.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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