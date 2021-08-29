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Haber Giriş: 29.08.2021 - 01:41 | Son Güncelleme:

Bülent Ersoy’un ekibine sahte PCR şoku

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Bülent Ersoy’un ekibine sahte PCR şoku

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir otelde vereceği konser öncesi Ercan Havalimanı’na inen ekibi, PCR testlerinin sahte olmasının anlaşılması üzerine havalimanında beklemeye alındı.

8 saat bekletilen orkestra üyelerine yeniden test uygulandı. Ekip, negatif sonuç çıkmadan ülkeye giriş yapamadı.

Bülent Ersoy’un kendi yaptırdığı testle 3 gün önceden Kıbrıs’a giriş yaptığı öğrenildi. Orkestra ekibinin testlerini ise otel yönetiminin ayarladığı iddia edildi.

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